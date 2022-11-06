США начали обвинять Россию во вмешательстве в выборы еще до их начала

NYT: Россия пытается вмешаться в выборы, настроив граждан на республиканцев

06 ноября 2022 в 21:34 Размер текста - 17 +

По словам исследователей, Россия якобы вмешивается в выборы еще до их начала в проблемных регионах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Эксперты из США заявили о попытках России вмешаться в предстоящие промежуточные выборы, намеченные на 8 ноября. Об этом сообщает The New York Times. «Исследователи выявили серию российских информационных операций, направленных на то, чтобы повлиять на американские выборы. Цель, как и прежде, — разжечь гнев консервативных избирателей и подорвать доверие к американской избирательной системе. На этот раз он, похоже, также направлен на то, чтобы подорвать обширную военную помощь Украине со стороны администрации Байдена», — говорится в публикации. Уточняется, что вмешательство необходимо для того, чтобы в выборах победили республиканцы, а не демократы. «Он специально нацеливался на кандидатов-демократов в наиболее спорных гонках, в том числе на места в Сенате в Огайо, Аризоне и Пенсильвании, рассчитывая, что республиканское большинство в Сенате и Палате представителей может помочь военным усилиям России», — указано в статье. Республиканцы настроены более негативно на помощь Украине и военные расходы, чем демократы. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин прямо заявила, что в случае победы этой партией на выборах «Украине не достанется ни цента». Представители этой партии используют сокращение расходов в своей предвыборной кампании, это действует на американцев положительно. Они признаются, что будут голосовать за тех, кто сократит передачу денег и оружия Киеву.

Эксперты из США заявили о попытках России вмешаться в предстоящие промежуточные выборы, намеченные на 8 ноября. Об этом сообщает The New York Times. «Исследователи выявили серию российских информационных операций, направленных на то, чтобы повлиять на американские выборы. Цель, как и прежде, — разжечь гнев консервативных избирателей и подорвать доверие к американской избирательной системе. На этот раз он, похоже, также направлен на то, чтобы подорвать обширную военную помощь Украине со стороны администрации Байдена», — говорится в публикации. Уточняется, что вмешательство необходимо для того, чтобы в выборах победили республиканцы, а не демократы. «Он специально нацеливался на кандидатов-демократов в наиболее спорных гонках, в том числе на места в Сенате в Огайо, Аризоне и Пенсильвании, рассчитывая, что республиканское большинство в Сенате и Палате представителей может помочь военным усилиям России», — указано в статье. Республиканцы настроены более негативно на помощь Украине и военные расходы, чем демократы. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин прямо заявила, что в случае победы этой партией на выборах «Украине не достанется ни цента». Представители этой партии используют сокращение расходов в своей предвыборной кампании, это действует на американцев положительно. Они признаются, что будут голосовать за тех, кто сократит передачу денег и оружия Киеву.