11 ноября 2022

Politico: США отправили на Ближний Восток бомбардировщиков

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
B-52 способны перевозить ядерное оружие (фото из архива) Фото:

США отправили на Ближний Восток два бомбардировщика B-52, которые способны перевозить ядерное оружие. Это сделано для демонстрации силы, сообщают источники в Пентагоне.

«Отправка двух американских бомбардировщиков В-52 на Ближний Восток является демонстрацией силы Ирану. Официальные лица полагают, что Тегеран планирует нападение на Саудовскую Аравию, вероятно, на энергетическую инфраструктуру», — пишет газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

Конфликт между Ираном и Саудовской Аравией обострился в сентябре. В Иране погибла 22-летняя Махса Амини, которая содержалась в полиции под стражей, из-за этого в стране началась волна протестов. Глава Ирана Али Хаменеи обвинил в организации протестов США и Саудовскую Аравию.

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США отправили на Ближний Восток два бомбардировщика B-52, которые способны перевозить ядерное оружие. Это сделано для демонстрации силы, сообщают источники в Пентагоне. «Отправка двух американских бомбардировщиков В-52 на Ближний Восток является демонстрацией силы Ирану. Официальные лица полагают, что Тегеран планирует нападение на Саудовскую Аравию, вероятно, на энергетическую инфраструктуру», — пишет газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне. Конфликт между Ираном и Саудовской Аравией обострился в сентябре. В Иране погибла 22-летняя Махса Амини, которая содержалась в полиции под стражей, из-за этого в стране началась волна протестов. Глава Ирана Али Хаменеи обвинил в организации протестов США и Саудовскую Аравию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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