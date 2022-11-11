Politico: США отправили на Ближний Восток бомбардировщиков

12 ноября 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

B-52 способны перевозить ядерное оружие (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU США отправили на Ближний Восток два бомбардировщика B-52, которые способны перевозить ядерное оружие. Это сделано для демонстрации силы, сообщают источники в Пентагоне. «Отправка двух американских бомбардировщиков В-52 на Ближний Восток является демонстрацией силы Ирану. Официальные лица полагают, что Тегеран планирует нападение на Саудовскую Аравию, вероятно, на энергетическую инфраструктуру», — пишет газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне. Конфликт между Ираном и Саудовской Аравией обострился в сентябре. В Иране погибла 22-летняя Махса Амини, которая содержалась в полиции под стражей, из-за этого в стране началась волна протестов. Глава Ирана Али Хаменеи обвинил в организации протестов США и Саудовскую Аравию.

США отправили на Ближний Восток два бомбардировщика B-52, которые способны перевозить ядерное оружие. Это сделано для демонстрации силы, сообщают источники в Пентагоне. «Отправка двух американских бомбардировщиков В-52 на Ближний Восток является демонстрацией силы Ирану. Официальные лица полагают, что Тегеран планирует нападение на Саудовскую Аравию, вероятно, на энергетическую инфраструктуру», — пишет газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне. Конфликт между Ираном и Саудовской Аравией обострился в сентябре. В Иране погибла 22-летняя Махса Амини, которая содержалась в полиции под стражей, из-за этого в стране началась волна протестов. Глава Ирана Али Хаменеи обвинил в организации протестов США и Саудовскую Аравию.