Politico: США отправили на Ближний Восток бомбардировщиков

США отправили на Ближний Восток два бомбардировщика B-52, которые способны перевозить ядерное оружие. Это сделано для демонстрации силы, сообщают источники в Пентагоне.
«Отправка двух американских бомбардировщиков В-52 на Ближний Восток является демонстрацией силы Ирану. Официальные лица полагают, что Тегеран планирует нападение на Саудовскую Аравию, вероятно, на энергетическую инфраструктуру», — пишет газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.
Конфликт между Ираном и Саудовской Аравией обострился в сентябре. В Иране погибла 22-летняя Махса Амини, которая содержалась в полиции под стражей, из-за этого в стране началась волна протестов. Глава Ирана Али Хаменеи обвинил в организации протестов США и Саудовскую Аравию.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
США отправили на Ближний Восток два бомбардировщика B-52, которые способны перевозить ядерное оружие. Это сделано для демонстрации силы, сообщают источники в Пентагоне. «Отправка двух американских бомбардировщиков В-52 на Ближний Восток является демонстрацией силы Ирану. Официальные лица полагают, что Тегеран планирует нападение на Саудовскую Аравию, вероятно, на энергетическую инфраструктуру», — пишет газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне. Конфликт между Ираном и Саудовской Аравией обострился в сентябре. В Иране погибла 22-летняя Махса Амини, которая содержалась в полиции под стражей, из-за этого в стране началась волна протестов. Глава Ирана Али Хаменеи обвинил в организации протестов США и Саудовскую Аравию.