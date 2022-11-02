Что известно об обострении конфликта между Ираном и Саудовской Аравией

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией обострились после протестов

02 ноября 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

Очередной накал между Саудовской Аравией и Ираном произошел после начала протестов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Отношения между Ираном и Саудовской Аравией на сегодня довольно напряженные. В середине сентября ситуация между странами накалилась еще сильнее, хотя между ними зрело недопонимание уже давно. Саудовская Аравия и Иран являются крупнейшими производителями энергоресурсов и постоянно конкурируют за рынки сбыта своих главных экспортных продуктов — нефти и природного газа. Новый накал столкновения между странами начался в середине сентября с протестов в Иране в связи со смертью 22-летней Махсы Амини, которая находилась под стражей в полиции. После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что народные волнения были спровоцированы США Саудовской Аравией. Затем и главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции, генерал Хоссейн Салами обвинил королевство в причастности к организации протестов. По мнению иранской стороны, королевство через свои СМИ провоцирует столкновения в Иране и «подстрекает молодежь». По словам издания Al Araby, Иран обвиняет Саудовскую Аравию в финансировании лондонского телеканала Iran International, который освещает протесты внутри Ирана. Затем американская газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Саудовская Аравия поделилась разведданными с США, предупредив о неминуемой атаке Ирана на цели в королевстве. После чего Штаты, Саудовская Аравия и некоторые другие государства повысили уровень боеготовности. Ранее президент США Джо Байден заявил что планирует «перенастроить» отношения между странами». Его слова прозвучали после решения ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией о сокращении добычи нефти.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией на сегодня довольно напряженные. В середине сентября ситуация между странами накалилась еще сильнее, хотя между ними зрело недопонимание уже давно. Саудовская Аравия и Иран являются крупнейшими производителями энергоресурсов и постоянно конкурируют за рынки сбыта своих главных экспортных продуктов — нефти и природного газа. Новый накал столкновения между странами начался в середине сентября с протестов в Иране в связи со смертью 22-летней Махсы Амини, которая находилась под стражей в полиции. После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что народные волнения были спровоцированы США Саудовской Аравией. Затем и главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции, генерал Хоссейн Салами обвинил королевство в причастности к организации протестов. По мнению иранской стороны, королевство через свои СМИ провоцирует столкновения в Иране и «подстрекает молодежь». По словам издания Al Araby, Иран обвиняет Саудовскую Аравию в финансировании лондонского телеканала Iran International, который освещает протесты внутри Ирана. Затем американская газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Саудовская Аравия поделилась разведданными с США, предупредив о неминуемой атаке Ирана на цели в королевстве. После чего Штаты, Саудовская Аравия и некоторые другие государства повысили уровень боеготовности. Ранее президент США Джо Байден заявил что планирует «перенастроить» отношения между странами». Его слова прозвучали после решения ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией о сокращении добычи нефти.