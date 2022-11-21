Курганская полиция нашла иномарку, угнанную из Екатеринбурга более 10 лет назад. Фото

21 ноября 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Курганские сотрудники ГИБДД нашли иномарку, бывшую в розыске 11 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники ГИБДД из города Шадринска (Курганская область) обнаружили иномарку, бывшую в розыске более 10 лет. Машину в сентябре текущего года в Екатеринбурге купила пенсионерка из Ямало-Ненецкого округа и пыталась поставить на учет в Шадринске, рассказали в УМВД региона. «В сентябре текущего года в подразделение <…> ГИБДД УМВД России по Курганской области в городе Шадринске с заявлением о постановке на учет автомобиля Toyota Corolla обратилась 71-летняя жительница ЯНАО. <…> Проверка транспортного средства по ведомственным учетам ГИБДД показала, что автомобиль с 2011 года находится в федеральном розыске, который инициирован коллегами из города Екатеринбурга», — сообщили подробности в пресс-службе регионального УМВД. Пенсионерка купила машину в начале осени в Екатеринбурге. Когда она обратилась за регистрацией, сотрудники ГИБДД обнаружили, что на автомобиле перебиты номера. После проверки обнаружилось, что «Короллу» угнали в столице Свердловской области 11 лет назад. Седан вернули прежним владельцам машины. По факту подделки номеров на машине «возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 326 Уголовного Кодекса РФ (Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства)». Ранее URA.RU сообщало, что жителя Тюмени задержали на угнанном КамАЗе. Мужчина ехал в Челябинск и угнал грузовик, когда его автомобиль сломался на трассе. В Шадринске Курганской области полиция обнаружила автомобиль, угнанный в Екатеринбурге более 10 лет назад фото: УМВД РФ по Курганской области

Сотрудники ГИБДД из города Шадринска (Курганская область) обнаружили иномарку, бывшую в розыске более 10 лет. Машину в сентябре текущего года в Екатеринбурге купила пенсионерка из Ямало-Ненецкого округа и пыталась поставить на учет в Шадринске, рассказали в УМВД региона. «В сентябре текущего года в подразделение <…> ГИБДД УМВД России по Курганской области в городе Шадринске с заявлением о постановке на учет автомобиля Toyota Corolla обратилась 71-летняя жительница ЯНАО. <…> Проверка транспортного средства по ведомственным учетам ГИБДД показала, что автомобиль с 2011 года находится в федеральном розыске, который инициирован коллегами из города Екатеринбурга», — сообщили подробности в пресс-службе регионального УМВД. Пенсионерка купила машину в начале осени в Екатеринбурге. Когда она обратилась за регистрацией, сотрудники ГИБДД обнаружили, что на автомобиле перебиты номера. После проверки обнаружилось, что «Короллу» угнали в столице Свердловской области 11 лет назад. Седан вернули прежним владельцам машины. По факту подделки номеров на машине «возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 326 Уголовного Кодекса РФ (Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства)». Ранее URA.RU сообщало, что жителя Тюмени задержали на угнанном КамАЗе. Мужчина ехал в Челябинск и угнал грузовик, когда его автомобиль сломался на трассе.