Курганские полицейские задержали тюменца после угона КамАЗа

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Ремонт дорог в рамках национального проекта. Курган, ремонт дороги, камаз, дорожная техника
Жителя Тюменской области задержали после угона грузовика Фото:

Сотрудники полиции задержали жителя Тюменской области на чужом КамАЗе на территории Далматовского района (Курганская область) после того, как хозяин заявил о его угоне. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«По факту угона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — говорится в информации пресс-службы. 33-летний житель тюменского региона уехал недалеко, он не справился с чужим грузовиком и вылетел с дороги.

До описанных событий мужчина ехал на своей машине из Тюмени в Челябинск. По дороге в Далматовском районе он пробил два колеса на автомобиле и решил дальше ехать на попутке. Когда рядом с ним остановился КамАЗ, тюменец сумел в отсутствие водителя залезть в кабину и уехать на незаглушенном транспорте.

Водитель позвал по телефону на помощь товарищей и погнался за своим грузовиком. Преследователям удалось настичь злоумышленника, когда тот съехал в кювет. Они вызвали полицейских, после чего водитель КамАЗа забрал свою машину.

Полицейские отпустили тюменца под подписку о невыезде. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские полицейские задержали нетрезвого водителя. По неподтвержденной информации, им оказался работник курганской транспортной прокуратуры.

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Сотрудники полиции задержали жителя Тюменской области на чужом КамАЗе на территории Далматовского района (Курганская область) после того, как хозяин заявил о его угоне. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. «По факту угона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — говорится в информации пресс-службы. 33-летний житель тюменского региона уехал недалеко, он не справился с чужим грузовиком и вылетел с дороги. До описанных событий мужчина ехал на своей машине из Тюмени в Челябинск. По дороге в Далматовском районе он пробил два колеса на автомобиле и решил дальше ехать на попутке. Когда рядом с ним остановился КамАЗ, тюменец сумел в отсутствие водителя залезть в кабину и уехать на незаглушенном транспорте. Водитель позвал по телефону на помощь товарищей и погнался за своим грузовиком. Преследователям удалось настичь злоумышленника, когда тот съехал в кювет. Они вызвали полицейских, после чего водитель КамАЗа забрал свою машину. Полицейские отпустили тюменца под подписку о невыезде. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что курганские полицейские задержали нетрезвого водителя. По неподтвержденной информации, им оказался работник курганской транспортной прокуратуры.
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