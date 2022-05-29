Курганские полицейские задержали тюменца после угона КамАЗа

29 мая 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Жителя Тюменской области задержали после угона грузовика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники полиции задержали жителя Тюменской области на чужом КамАЗе на территории Далматовского района (Курганская область) после того, как хозяин заявил о его угоне. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. «По факту угона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — говорится в информации пресс-службы. 33-летний житель тюменского региона уехал недалеко, он не справился с чужим грузовиком и вылетел с дороги. До описанных событий мужчина ехал на своей машине из Тюмени в Челябинск. По дороге в Далматовском районе он пробил два колеса на автомобиле и решил дальше ехать на попутке. Когда рядом с ним остановился КамАЗ, тюменец сумел в отсутствие водителя залезть в кабину и уехать на незаглушенном транспорте. Водитель позвал по телефону на помощь товарищей и погнался за своим грузовиком. Преследователям удалось настичь злоумышленника, когда тот съехал в кювет. Они вызвали полицейских, после чего водитель КамАЗа забрал свою машину. Полицейские отпустили тюменца под подписку о невыезде. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что курганские полицейские задержали нетрезвого водителя. По неподтвержденной информации, им оказался работник курганской транспортной прокуратуры.

Сотрудники полиции задержали жителя Тюменской области на чужом КамАЗе на территории Далматовского района (Курганская область) после того, как хозяин заявил о его угоне. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. «По факту угона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — говорится в информации пресс-службы. 33-летний житель тюменского региона уехал недалеко, он не справился с чужим грузовиком и вылетел с дороги. До описанных событий мужчина ехал на своей машине из Тюмени в Челябинск. По дороге в Далматовском районе он пробил два колеса на автомобиле и решил дальше ехать на попутке. Когда рядом с ним остановился КамАЗ, тюменец сумел в отсутствие водителя залезть в кабину и уехать на незаглушенном транспорте. Водитель позвал по телефону на помощь товарищей и погнался за своим грузовиком. Преследователям удалось настичь злоумышленника, когда тот съехал в кювет. Они вызвали полицейских, после чего водитель КамАЗа забрал свою машину. Полицейские отпустили тюменца под подписку о невыезде. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что курганские полицейские задержали нетрезвого водителя. По неподтвержденной информации, им оказался работник курганской транспортной прокуратуры.