Шольц рассказал, на каком языке Путин ведет переговоры

Канцлер ФРГ Шольц: Путин чередует русский и немецкий языки на переговорах
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Путин переходит с русского языка на немецкий на переговорах, сказал Шольц Фото:

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров чередует русский и немецкий языки. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Focus.

«Он чередует немецкий и русский языки. Мои знания русского ограничены восьмичасовым курсом обучения в школе», — сказал Шольц, комментируя его встречу с Путиным в феврале во время визита в Москву.

Также канцлер Германии подчеркнул, что последний раз разговаривал с Путиным по телефону в сентябре. «С тех пор мы не разговаривали друг с другом», — сказал Шольц. Он добавил, что во время телефонных переговоров как с президентом РФ, так и с председателем КНР Си Цзиньпином, «нет времени для тишины».

Ранее в Кремле рассказали об уважении Шольца к Путину. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, канцлер ФРГ обращается к Путину на «вы».

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Президент РФ Владимир Путин во время переговоров чередует русский и немецкий языки. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Focus. «Он чередует немецкий и русский языки. Мои знания русского ограничены восьмичасовым курсом обучения в школе», — сказал Шольц, комментируя его встречу с Путиным в феврале во время визита в Москву. Также канцлер Германии подчеркнул, что последний раз разговаривал с Путиным по телефону в сентябре. «С тех пор мы не разговаривали друг с другом», — сказал Шольц. Он добавил, что во время телефонных переговоров как с президентом РФ, так и с председателем КНР Си Цзиньпином, «нет времени для тишины». Ранее в Кремле рассказали об уважении Шольца к Путину. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, канцлер ФРГ обращается к Путину на «вы».
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