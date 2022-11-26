Шольц рассказал, на каком языке Путин ведет переговоры

Канцлер ФРГ Шольц: Путин чередует русский и немецкий языки на переговорах

26 ноября 2022 в 21:32 Размер текста - 17 +

Путин переходит с русского языка на немецкий на переговорах, сказал Шольц Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин во время переговоров чередует русский и немецкий языки. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Focus. «Он чередует немецкий и русский языки. Мои знания русского ограничены восьмичасовым курсом обучения в школе», — сказал Шольц, комментируя его встречу с Путиным в феврале во время визита в Москву. Также канцлер Германии подчеркнул, что последний раз разговаривал с Путиным по телефону в сентябре. «С тех пор мы не разговаривали друг с другом», — сказал Шольц. Он добавил, что во время телефонных переговоров как с президентом РФ, так и с председателем КНР Си Цзиньпином, «нет времени для тишины». Ранее в Кремле рассказали об уважении Шольца к Путину. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, канцлер ФРГ обращается к Путину на «вы».

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров чередует русский и немецкий языки. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Focus. «Он чередует немецкий и русский языки. Мои знания русского ограничены восьмичасовым курсом обучения в школе», — сказал Шольц, комментируя его встречу с Путиным в феврале во время визита в Москву. Также канцлер Германии подчеркнул, что последний раз разговаривал с Путиным по телефону в сентябре. «С тех пор мы не разговаривали друг с другом», — сказал Шольц. Он добавил, что во время телефонных переговоров как с президентом РФ, так и с председателем КНР Си Цзиньпином, «нет времени для тишины». Ранее в Кремле рассказали об уважении Шольца к Путину. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, канцлер ФРГ обращается к Путину на «вы».