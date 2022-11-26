Шольц рассказал, на каком языке Путин ведет переговоры

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров чередует русский и немецкий языки. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Focus.
«Он чередует немецкий и русский языки. Мои знания русского ограничены восьмичасовым курсом обучения в школе», — сказал Шольц, комментируя его встречу с Путиным в феврале во время визита в Москву.
Также канцлер Германии подчеркнул, что последний раз разговаривал с Путиным по телефону в сентябре. «С тех пор мы не разговаривали друг с другом», — сказал Шольц. Он добавил, что во время телефонных переговоров как с президентом РФ, так и с председателем КНР Си Цзиньпином, «нет времени для тишины».
Ранее в Кремле рассказали об уважении Шольца к Путину. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, канцлер ФРГ обращается к Путину на «вы».
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров чередует русский и немецкий языки. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Focus. «Он чередует немецкий и русский языки. Мои знания русского ограничены восьмичасовым курсом обучения в школе», — сказал Шольц, комментируя его встречу с Путиным в феврале во время визита в Москву. Также канцлер Германии подчеркнул, что последний раз разговаривал с Путиным по телефону в сентябре. «С тех пор мы не разговаривали друг с другом», — сказал Шольц. Он добавил, что во время телефонных переговоров как с президентом РФ, так и с председателем КНР Си Цзиньпином, «нет времени для тишины». Ранее в Кремле рассказали об уважении Шольца к Путину. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, канцлер ФРГ обращается к Путину на «вы».