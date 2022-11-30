В Перми пройдет фан-встреча с блогером-миллионником Владом Кобяковым

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На фан-встрече можно будет выиграть билет на шоу Кобякова Фото:

В пермском ТРЦ «iMALL Эспланада» 4 декабря пройдет фан-встреча с популярным певцом и блогером-миллионником Владом Кобяковым. Об этом сообщили в соцсетях торгово-развлекательного центра.

«Друзья! У нас для вас новость просто „ПУШКА“! 4 декабря в 19:00 в ТРЦ „iMall ЭСПЛАНАДА“ пройдет фан-встреча с Владом Кобяковым. Будет очень весело, круто и незабываемо!», — указано в посте.

Кроме того, во время фан-встречи будет разыграно девять билетов на семейное шоу Кобякова, которое состоится 5 декабря в ДК «Мотовилиха». Чтобы выиграть билеты, необходимо выполнить все условия, указанные на странице торгового центра в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что в ТРЦ «Планета» выступала молодежная певица Ханна. Концертом завершилась акция «Черная пятница».

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В пермском ТРЦ «iMALL Эспланада» 4 декабря пройдет фан-встреча с популярным певцом и блогером-миллионником Владом Кобяковым. Об этом сообщили в соцсетях торгово-развлекательного центра. «Друзья! У нас для вас новость просто „ПУШКА“! 4 декабря в 19:00 в ТРЦ „iMall ЭСПЛАНАДА“ пройдет фан-встреча с Владом Кобяковым. Будет очень весело, круто и незабываемо!», — указано в посте. Кроме того, во время фан-встречи будет разыграно девять билетов на семейное шоу Кобякова, которое состоится 5 декабря в ДК «Мотовилиха». Чтобы выиграть билеты, необходимо выполнить все условия, указанные на странице торгового центра в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в ТРЦ «Планета» выступала молодежная певица Ханна. Концертом завершилась акция «Черная пятница».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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