Захарова поставила Нуланд на место после слов о ядерной угрозе

Захарова: Россия всегда говорила о необходимости предотвращения ядерной войны

04 декабря 2022 в 02:49 Размер текста - 17 +

Захарова напомнила, что США и НАТО уничтожали энергосети по всему миру Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что США и НАТО уничтожали энергосети по всему миру. Слова прозвучали в ответ на заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд об ударах России по энергосистеме Украины. «Не Вашингтону и не Нуланд учить мир», — высказалась Захарова в своем telegram-канале . «Виктория Нуланд вновь сама себя победила: сначала сами же через подконтрольные СМИ и „мозговые центры“ раздували тему ядерной угрозы со стороны России, теперь пытаются свалить с больной головы на здоровую: якобы ядерный армагеддон не наступил из-за „жестких предупреждений“ (а не потому, что никто по эту сторону границы его и не планировал)», — добавила дипломат. Она привела слова Нуланд о том, что президент РФ Владимир Путин решил не использовать ядерное оружие против Украины якобы из-за категоричных предупреждений со стороны глав других стран и что Россия «перешла к другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которые неприемлемы». «Больше энергосетей, чем уничтожили США, уничтожали только США и НАТО вместе», — ответила на это Захарова. Ранее Владимир Путин озвучил, что удары, нанесенные по стратегическим объектам инфраструктуры в Украине, были ответной реакцией на теракт, совершенный на Крымском мосту. В беседе с канцлером Германии Олафом Шольцем он высказался, что такие меры стали вынужденными и неизбежными. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия будет применять ядерное оружие исходя из военной доктрины. Летом российский лидер заявил, что нельзя допустить ядерной войны в мире. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что США и НАТО уничтожали энергосети по всему миру. Слова прозвучали в ответ на заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд об ударах России по энергосистеме Украины. «Не Вашингтону и не Нуланд учить мир», — высказалась Захарова в своем telegram-канале. «Виктория Нуланд вновь сама себя победила: сначала сами же через подконтрольные СМИ и „мозговые центры“ раздували тему ядерной угрозы со стороны России, теперь пытаются свалить с больной головы на здоровую: якобы ядерный армагеддон не наступил из-за „жестких предупреждений“ (а не потому, что никто по эту сторону границы его и не планировал)», — добавила дипломат. Она привела слова Нуланд о том, что президент РФ Владимир Путин решил не использовать ядерное оружие против Украины якобы из-за категоричных предупреждений со стороны глав других стран и что Россия «перешла к другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которые неприемлемы». «Больше энергосетей, чем уничтожили США, уничтожали только США и НАТО вместе», — ответила на это Захарова. Ранее Владимир Путин озвучил, что удары, нанесенные по стратегическим объектам инфраструктуры в Украине, были ответной реакцией на теракт, совершенный на Крымском мосту. В беседе с канцлером Германии Олафом Шольцем он высказался, что такие меры стали вынужденными и неизбежными. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия будет применять ядерное оружие исходя из военной доктрины. Летом российский лидер заявил, что нельзя допустить ядерной войны в мире.