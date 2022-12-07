В России произошел седьмой взрыв газа за неделю

В торговом центре Назрани (Ингушетия) произошел взрыв газа, сообщают СМИ. Это стало седьмым подобным происшествием за неделю. В результате ЧП пострадали четыре человека.
«ЧП в торговом доме Назрани произошло из-за взрыва бытового газа на втором этаже. Пострадали четыре человека, в том числе один ребенок», — передает telegram-канал Mash Gor.
В МЧС РФ отметили, что пострадавшим оказывают медпомощь. В результате взрыва газа загорелся второй этаж и мансарда, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.
Ранее взрывы газа на этой неделе были в Нижнем Новгороде, Нижневартовске, Ярославле, Омской и Воронежской областях. В результате происшествия в Нижневартовске погибли восемь человек.
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В торговом центре Назрани (Ингушетия) произошел взрыв газа, сообщают СМИ. Это стало седьмым подобным происшествием за неделю. В результате ЧП пострадали четыре человека. «ЧП в торговом доме Назрани произошло из-за взрыва бытового газа на втором этаже. Пострадали четыре человека, в том числе один ребенок», — передает telegram-канал Mash Gor. В МЧС РФ отметили, что пострадавшим оказывают медпомощь. В результате взрыва газа загорелся второй этаж и мансарда, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Ранее взрывы газа на этой неделе были в Нижнем Новгороде, Нижневартовске, Ярославле, Омской и Воронежской областях. В результате происшествия в Нижневартовске погибли восемь человек.