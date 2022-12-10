В Екатеринбурге пропал 54-летний мужчина. Фото

11 декабря 2022 в 23:28 Размер текста - 17 +

Последний раз мужчина выходил на связь 8 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге полиция совместно с поисково-спасательным отрядом ищет пропавшего 54-летнего Илью Чечерина. Об этом сообщили поисковики в соцсетях. «Приметы: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, зеленые глаза, лысый. На момент пропажи был одет в пуховик с капюшоном черного цвета, который выше колена, свитер оливкового цвета, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета», — рассказали поисковики в сообществе «Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». С собой у мужчины была черная сумка. В качестве особых примет отмечается, что у екатеринбуржца продолговатый шрам на нижней губе, отсутствуют несколько передних зубов. Кроме этого он хромает при ходьбе и носит очки с диоптриями. Последний раз мужчина выходил на связь 8 декабря. Если вы видели Илью или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (962) 316 55-42. Фото: сообщество поисково-спасательного отряда «Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте»

В Екатеринбурге полиция совместно с поисково-спасательным отрядом ищет пропавшего 54-летнего Илью Чечерина. Об этом сообщили поисковики в соцсетях. «Приметы: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, зеленые глаза, лысый. На момент пропажи был одет в пуховик с капюшоном черного цвета, который выше колена, свитер оливкового цвета, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета», — рассказали поисковики в сообществе «Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». С собой у мужчины была черная сумка. В качестве особых примет отмечается, что у екатеринбуржца продолговатый шрам на нижней губе, отсутствуют несколько передних зубов. Кроме этого он хромает при ходьбе и носит очки с диоптриями. Последний раз мужчина выходил на связь 8 декабря. Если вы видели Илью или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (962) 316 55-42.