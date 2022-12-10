10 декабря 2022
09 декабря 2022

В Екатеринбурге пропал 54-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мороз. Курган, теплая одежда, мужчина, зима, холод, мороз, хаки, одежда хаки
Последний раз мужчина выходил на связь 8 декабря Фото:

В Екатеринбурге полиция совместно с поисково-спасательным отрядом ищет пропавшего 54-летнего Илью Чечерина. Об этом сообщили поисковики в соцсетях.

«Приметы: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, зеленые глаза, лысый. На момент пропажи был одет в пуховик с капюшоном черного цвета, который выше колена, свитер оливкового цвета, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета», — рассказали поисковики в сообществе «Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте».

С собой у мужчины была черная сумка. В качестве особых примет отмечается, что у екатеринбуржца продолговатый шрам на нижней губе, отсутствуют несколько передних зубов. Кроме этого он хромает при ходьбе и носит очки с диоптриями. Последний раз мужчина выходил на связь 8 декабря. Если вы видели Илью или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (962) 316 55-42.

Фото:

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

В Екатеринбурге полиция совместно с поисково-спасательным отрядом ищет пропавшего 54-летнего Илью Чечерина. Об этом сообщили поисковики в соцсетях. «Приметы: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, зеленые глаза, лысый. На момент пропажи был одет в пуховик с капюшоном черного цвета, который выше колена, свитер оливкового цвета, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета», — рассказали поисковики в сообществе «Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». С собой у мужчины была черная сумка. В качестве особых примет отмечается, что у екатеринбуржца продолговатый шрам на нижней губе, отсутствуют несколько передних зубов. Кроме этого он хромает при ходьбе и носит очки с диоптриями. Последний раз мужчина выходил на связь 8 декабря. Если вы видели Илью или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (962) 316 55-42.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...