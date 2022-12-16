Пермские спасатели спасли 11 человек из пожара в пятиэтажном доме

Пожарные эвакуировали жильцов дома с 3 по 5 этажи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Соликамске (Пермский край) произошел пожар в пятиэтажном доме. Пожарные эвакуировали 11 человек, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«16 декабря в 3:54 поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме. На место возникновения пожара прибыли 23 человека личного состава и 6 единиц техники. Было установлено, что пожар происходит на кухне третьего этажа. Были спасены 11 человек с третьего по пятый этажи», — сообщили в ведомстве.

До приезда пожарных на улицу вышли 8 жильцов. Погибших и пострадавших нет. На данный момент проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины пожара.

Ранее URA.RU писало, что в Перми в пожаре были спасены три человека. Возгорание произошло на улице Крылова, погибших и пострадавших нет.