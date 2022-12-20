Уральские таможенники отдадут контрафакт юным свердловчанам

Уральские таможенники передадут контрафактные игрушки в социальные учреждения Свердловской области

Вместо того, чтобы уничтожат контрафакт, уральские таможенники предпочитают отдавать игрушки в детские дома и детские сады Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники уральской таможни передадут контрафактные игрушки в социальные учреждения Свердловской области. В первой половине 2023 года детям подарят около 1000 игрушечных машинок. Об этом рассказал начальника Уральской электронной таможни Сергей Епифанов во время пресс-конференции «Интерфакса».

«Традиционно [проблема] для Уральской электронной таможни — это контрафактные игрушки. Они безопасны, на них есть разрешительные документы и сертификат соответствия. И мы на протяжении ряда лет после вступления в законную силу решения суда, с разрешения Федеральной таможенной службы и правообладателя передаем данные товары нашим социальным учреждениям», — заявил Сергей Епифанов.

Однако передача игрушек, конфискованных в этом году, пройдет лишь в начале 2023 года, когда суд и Федеральная таможенная служба дадут свое согласие. «Думаю, что в первом квартале 2023 года очередная партия игрушек — порядка 1000 машинок, будет передана социальным учреждениям», — сообщил представитель таможни.