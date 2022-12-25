В челябинских гипермаркетах повысились цены на капусту и картофель. Фото

26 декабря 2022 в 09:45 Размер текста - 17 +

Повышение стоимости продуктов произошло в пределах трех рублей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В сетевых гипермаркетах Челябинской области за последние две недели отмечают повышение цен на капусту и картофель. По сообщению пресс-службы Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, вместе с борщевым набором повысились цены на куриные яйца. «Пять позиций выросли за последние две недели. Повышение зафиксировано на капусту белокочанную свежую, кг +6,17% (+1,21 руб.), яйцо куриное, 10 шт. +4,55% (+2,96 руб.), картофель, кг +4,52% (+1,19 руб.)», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона. Там отметили, что несмотря на повышение цен ряда позиций, большинство показали снижение. Так килограмм сахара стал дешевле более, чем на три рубля, кило свинины подешевел на 13 рублей, и охлажденная курица на семь рублей. К Новому году цены на продукты традиционно повышаются. Так индекс новогоднего стола в этом году подорожал на три процента по сравнению с прошлым. Фото: пресс-служба Контрольно-счетной палаты Челябинской области

В сетевых гипермаркетах Челябинской области за последние две недели отмечают повышение цен на капусту и картофель. По сообщению пресс-службы Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, вместе с борщевым набором повысились цены на куриные яйца. «Пять позиций выросли за последние две недели. Повышение зафиксировано на капусту белокочанную свежую, кг +6,17% (+1,21 руб.), яйцо куриное, 10 шт. +4,55% (+2,96 руб.), картофель, кг +4,52% (+1,19 руб.)», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона. Там отметили, что несмотря на повышение цен ряда позиций, большинство показали снижение. Так килограмм сахара стал дешевле более, чем на три рубля, кило свинины подешевел на 13 рублей, и охлажденная курица на семь рублей. К Новому году цены на продукты традиционно повышаются. Так индекс новогоднего стола в этом году подорожал на три процента по сравнению с прошлым.