Бывший пермский вице-премьер обжалует домашний арест

26 декабря 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Елена Лопаева просит смягчить ей меру пресечения Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Бывший вице-премьер Пермского края Елена Лопаева намерена обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста. Экс-чиновница хочет подписку о невыезде. «Завтра, 27 декабря адвокаты Лопаевой направят в Пермский краевой суд апелляционные жалобы на решение Индустриального районного суда о продлении бывшему вице-премьеру домашнего ареста. Защитники просят избрать обвиняемой подписку о невыезде или запрет определенных действий», — сообщает Properm. В начале декабря Лопаева признала свою вину в суде. Она также просила смягчить ей меру пресечения ссылаясь на больную мать и несовершеннолетнего ребенка, которого она воспитывает одна. Суд решил, что оснований для изменения меры пресечения недостаточно и оставил бывшую чиновницу под домашним арестом. Лопаева была задержана в начале 2022 года. Она обвиняется в мошенничестве и хищении 50 миллионов рублей. Сначала ее отправили в СИЗО, но летом перевели на домашний арест.

Бывший вице-премьер Пермского края Елена Лопаева намерена обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста. Экс-чиновница хочет подписку о невыезде. «Завтра, 27 декабря адвокаты Лопаевой направят в Пермский краевой суд апелляционные жалобы на решение Индустриального районного суда о продлении бывшему вице-премьеру домашнего ареста. Защитники просят избрать обвиняемой подписку о невыезде или запрет определенных действий», — сообщает Properm. В начале декабря Лопаева признала свою вину в суде. Она также просила смягчить ей меру пресечения ссылаясь на больную мать и несовершеннолетнего ребенка, которого она воспитывает одна. Суд решил, что оснований для изменения меры пресечения недостаточно и оставил бывшую чиновницу под домашним арестом. Лопаева была задержана в начале 2022 года. Она обвиняется в мошенничестве и хищении 50 миллионов рублей. Сначала ее отправили в СИЗО, но летом перевели на домашний арест.