Бывший пермский вице-премьер обжалует домашний арест

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Открытое заседание правительства. Пермь, лопаева елена
Елена Лопаева просит смягчить ей меру пресечения Фото:

Бывший вице-премьер Пермского края Елена Лопаева намерена обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста. Экс-чиновница хочет подписку о невыезде.

«Завтра, 27 декабря адвокаты Лопаевой направят в Пермский краевой суд апелляционные жалобы на решение Индустриального районного суда о продлении бывшему вице-премьеру домашнего ареста. Защитники просят избрать обвиняемой подписку о невыезде или запрет определенных действий», — сообщает Properm.

В начале декабря Лопаева признала свою вину в суде. Она также просила смягчить ей меру пресечения ссылаясь на больную мать и несовершеннолетнего ребенка, которого она воспитывает одна. Суд решил, что оснований для изменения меры пресечения недостаточно и оставил бывшую чиновницу под домашним арестом.

Лопаева была задержана в начале 2022 года. Она обвиняется в мошенничестве и хищении 50 миллионов рублей. Сначала ее отправили в СИЗО, но летом перевели на домашний арест.

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Бывший вице-премьер Пермского края Елена Лопаева намерена обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста. Экс-чиновница хочет подписку о невыезде. «Завтра, 27 декабря адвокаты Лопаевой направят в Пермский краевой суд апелляционные жалобы на решение Индустриального районного суда о продлении бывшему вице-премьеру домашнего ареста. Защитники просят избрать обвиняемой подписку о невыезде или запрет определенных действий», — сообщает Properm. В начале декабря Лопаева признала свою вину в суде. Она также просила смягчить ей меру пресечения ссылаясь на больную мать и несовершеннолетнего ребенка, которого она воспитывает одна. Суд решил, что оснований для изменения меры пресечения недостаточно и оставил бывшую чиновницу под домашним арестом. Лопаева была задержана в начале 2022 года. Она обвиняется в мошенничестве и хищении 50 миллионов рублей. Сначала ее отправили в СИЗО, но летом перевели на домашний арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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