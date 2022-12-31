Заслуженный врач РФ рассказал, чего ждать от 2023 года

Заслуженный врач РФ Онищенко: наступающий 2023 год будет спокойным и добрым

31 декабря 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

Новый 2023 год будет благоприятным для рождения детей, заявил Геннадий Онищенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Наступающий 2023 год будет спокойным и добрым, так как он знаменует собой год семьи. Об этом рассказал заслуженный врач России Геннадий Онищенко. «Нас ждет очень спокойный и добрый год: вода — спокойная стихая, а кролик — добродушный зверек», — сообщает « Национальная служба новостей ». Он отметил, что год семьи будет очень благоприятным для рождения детей. Дети, родившиеся в 2023 году, будут здоровыми и счастливыми. В целом, этот год поддержит в наших семьях добро, счастье и любовь друг к другу.

Наступающий 2023 год будет спокойным и добрым, так как он знаменует собой год семьи. Об этом рассказал заслуженный врач России Геннадий Онищенко. «Нас ждет очень спокойный и добрый год: вода — спокойная стихая, а кролик — добродушный зверек», — сообщает «Национальная служба новостей». Он отметил, что год семьи будет очень благоприятным для рождения детей. Дети, родившиеся в 2023 году, будут здоровыми и счастливыми. В целом, этот год поддержит в наших семьях добро, счастье и любовь друг к другу.