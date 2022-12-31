Заслуженный врач РФ рассказал, чего ждать от 2023 года

Наступающий 2023 год будет спокойным и добрым, так как он знаменует собой год семьи. Об этом рассказал заслуженный врач России Геннадий Онищенко.
«Нас ждет очень спокойный и добрый год: вода — спокойная стихая, а кролик — добродушный зверек», — сообщает «Национальная служба новостей». Он отметил, что год семьи будет очень благоприятным для рождения детей. Дети, родившиеся в 2023 году, будут здоровыми и счастливыми. В целом, этот год поддержит в наших семьях добро, счастье и любовь друг к другу.
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Наступающий 2023 год будет спокойным и добрым, так как он знаменует собой год семьи. Об этом рассказал заслуженный врач России Геннадий Онищенко. «Нас ждет очень спокойный и добрый год: вода — спокойная стихая, а кролик — добродушный зверек», — сообщает «Национальная служба новостей». Он отметил, что год семьи будет очень благоприятным для рождения детей. Дети, родившиеся в 2023 году, будут здоровыми и счастливыми. В целом, этот год поддержит в наших семьях добро, счастье и любовь друг к другу.