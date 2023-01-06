Прощание с Кучиным состоится 10 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе специальной военной операции погиб доброволец из поселка Верхнее Дуброво (Свердловская область) Александр Кучин. Об этом рассказал Глава городского округа Верхнее Дуброво Валерий Конопкин.

«21 декабря 2022 года погиб наш земляк, старший сержант Александр Кучин. Он принял решение пойти добровольцем на СВО. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Александра», — сообщил Конопкин на своей странице «Вконтакте».

Погибший около 30 лет проработал на Свердловской железной дороге в Шарташской дистанции электроснабжения, электромонтером контактных сетей. У Кучина остались двое сыновей.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года. Целью операции заявлялась помощь жителям народных республик Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с нацбатами.