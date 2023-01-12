США назвали украинцев жертвой Байдена

Аджаму: Байден принес украинцев в жертву
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Байден приносит украинцев в жертву, считает американский правозащитник
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден принес украинцев в жертву американскому капитализму. Такое мнение высказал афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от партии зеленых Аджаму Барака.

«Целое поколение украинцев приносится в жертву интересам американского капитала», — написал Барака в Twitter. Он также отмечает, что украинский конфликт случился из-за Байдена, а воинственность американцев выглядит непристойно.

Ранее американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США усугубляет проблему коррупции на Украине. Это происходит из-за того, что Америка создает на Украине экономику, которая зависит от американской помощи, сообщает «Царьград». В условиях политической нестабильности такая ситуация приведет страну к краху, считает Макгрегор.

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Президент США Джо Байден принес украинцев в жертву американскому капитализму. Такое мнение высказал афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от партии зеленых Аджаму Барака. «Целое поколение украинцев приносится в жертву интересам американского капитала», — написал Барака в Twitter. Он также отмечает, что украинский конфликт случился из-за Байдена, а воинственность американцев выглядит непристойно. Ранее американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США усугубляет проблему коррупции на Украине. Это происходит из-за того, что Америка создает на Украине экономику, которая зависит от американской помощи, сообщает «Царьград». В условиях политической нестабильности такая ситуация приведет страну к краху, считает Макгрегор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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