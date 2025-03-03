В Петербурге пресекли деятельность незаконного агентства, которое занималось поставками нянь и сиделок из стран Юго-Восточной Азии в Россию. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.
«Подпольное агентство, которое нелегально поставляло в Россию нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии, ликвидировали мои коллеги из Санкт-Петербурга», — пишет Ирина Волк в своем telegram-канале. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана предполагаемая организатор преступной схемы — 45-летняя женщина с тройным гражданством, включая российское.
Предварительно, иностранные гражданки въезжали на территорию Российской Федерации по приглашениям, оформленным на основании фиктивных трудовых договоров. Официально женщины должны были заниматься преподавательской деятельностью, однако на деле они трудились в российских семьях в качестве нянь и сиделок. Основными регионами их работы были Москва и Санкт-Петербург.
Организатор агентства ежемесячно получала с клиентов от 120 до 140 тысяч рублей за услуги своих сотрудниц. При этом сами иностранные работницы зарабатывали в среднем около 80 тысяч рублей в месяц. По данным оперативников, за десять лет существования незаконного бизнеса таким образом было легализовано около 300 гражданок стран Юго-Восточной Азии. В рамках расследования сотрудники полиции провели серию масштабных обысков. В результате были изъяты мобильные телефоны, электронные носители информации, документы и другие материалы, подтверждающие преступную деятельность.
Следствие возбудило уголовное дело за организацию незаконной миграции. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, в отдел полиции доставлены шесть иностранных гражданок, которые незаконно находились и работали на территории России. В ближайшее время будет решен вопрос об их выдворении за пределы Российской Федерации за нарушение миграционного законодательства.
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