Россиянин разгромил магазин в Таиланде и угодил в больницу

16 января 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Российский турист в Таиланде разграбил продуктовые магазины, пишет The Thaiger Фото: Алена Полозова © URA.RU Утром 16 января турист из России ворвался в сеть продуктовых магазинов 7-Eleven Таиланда. В ходе инцидента он разбил витрину в одном из помещений, тем самым ранив себя. Об этом сообщает газета The Thaiger. «Около 4:30 утра сотрудники 7-Eleven уведомили радиостанцию ??офицеров по особым делам города Паттайи о том, что иностранный турист буйствует на Уокинг-стрит. <…> У россиянина было кровотечение, а в ногах застряло стекло, поэтому спасатели срочно доставили его в больницу для оказания помощи», — пишет издание Таиланда. Ранение он получил после того, как попытался разбить витрину. Уточнялось, что изначально турист забежал в одно отделение магазина, где разбрасывал продукты и приставал к покупателям. Потом выбежал из него и направился к другому филиалу, где продолжил акты вандализма. При этом не уточняется, какие меры пресечения будут направлены в отношении россиянина. Ранее сообщалось, что россияне смогут ездить в Таиланд без всяких ковидных ограничений. То есть, не нужно предоставлять дополнительные документы и соблюдать карантин.

Утром 16 января турист из России ворвался в сеть продуктовых магазинов 7-Eleven Таиланда. В ходе инцидента он разбил витрину в одном из помещений, тем самым ранив себя. Об этом сообщает газета The Thaiger. «Около 4:30 утра сотрудники 7-Eleven уведомили радиостанцию ??офицеров по особым делам города Паттайи о том, что иностранный турист буйствует на Уокинг-стрит. <…> У россиянина было кровотечение, а в ногах застряло стекло, поэтому спасатели срочно доставили его в больницу для оказания помощи», — пишет издание Таиланда. Ранение он получил после того, как попытался разбить витрину. Уточнялось, что изначально турист забежал в одно отделение магазина, где разбрасывал продукты и приставал к покупателям. Потом выбежал из него и направился к другому филиалу, где продолжил акты вандализма. При этом не уточняется, какие меры пресечения будут направлены в отношении россиянина. Ранее сообщалось, что россияне смогут ездить в Таиланд без всяких ковидных ограничений. То есть, не нужно предоставлять дополнительные документы и соблюдать карантин.