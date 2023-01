Пригожин рассказал, в чем его отличие от Распутина

Евгений Пригожин прокомментировал сравнение с Распутиным Фото: автор неизвестен/IWM Non Commercial Licence. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не останавливает кровь как Григорий Распутин, а пускает ее врагам своей Родины. Об этом он рассказал в ответ на вопрос о сравнении его с Распутиным в материале Financial Times. «Я, к сожалению, кровь не останавливаю, я пускаю кровь врагам нашей Родины. И не заговорами, а только при непосредственном контакте с ними», — заявил Пригожин. Его комментарий опубликовала в telegram-канале пресс-служба. Он также отметил, что пользуется не заговорами, а прямыми контактами. Журналист британского издания The Financial Times Тони Барбер сравнил в своем материале Пригожина с Распутиным. По мнению Барбер, Пригожин имеет такое же влияние на российскую власть, как и Распутин в свое время.

