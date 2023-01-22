Пригожин рассказал, в чем его отличие от Распутина

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Распутин Григорий. Екатеринбург, распутин григорий
Евгений Пригожин прокомментировал сравнение с Распутиным Фото:

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не останавливает кровь как Григорий Распутин, а пускает ее врагам своей Родины. Об этом он рассказал в ответ на вопрос о сравнении его с Распутиным в материале Financial Times.

«Я, к сожалению, кровь не останавливаю, я пускаю кровь врагам нашей Родины. И не заговорами, а только при непосредственном контакте с ними», — заявил Пригожин. Его комментарий опубликовала в telegram-канале пресс-служба. Он также отметил, что пользуется не заговорами, а прямыми контактами.

Журналист британского издания The Financial Times Тони Барбер сравнил в своем материале Пригожина с Распутиным. По мнению Барбер, Пригожин имеет такое же влияние на российскую власть, как и Распутин в свое время.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не останавливает кровь как Григорий Распутин, а пускает ее врагам своей Родины. Об этом он рассказал в ответ на вопрос о сравнении его с Распутиным в материале Financial Times. «Я, к сожалению, кровь не останавливаю, я пускаю кровь врагам нашей Родины. И не заговорами, а только при непосредственном контакте с ними», — заявил Пригожин. Его комментарий опубликовала в telegram-канале пресс-служба. Он также отметил, что пользуется не заговорами, а прямыми контактами. Журналист британского издания The Financial Times Тони Барбер сравнил в своем материале Пригожина с Распутиным. По мнению Барбер, Пригожин имеет такое же влияние на российскую власть, как и Распутин в свое время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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