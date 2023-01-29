Лидер ХДС: действия Шольца по Украине вызвали раздражение НАТО

Действия канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе отправки вооружения Украине вызывают раздражение у НАТО. Об этом заявил лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.
«Шольц также умалчивает о своих многомесячных колебаниях. В НАТО и ЕС сохраняется значительное раздражение по поводу Германии», — заявил Мерц в интервью газете Bild am Sonntag.
Ранее Шольц, после долгих колебаний, согласился отправить Киеву 14 танков Leopard 2. До этого власти Германии сомневались, стоит ли поставлять данное вооружение на Украину в свете прошлых исторических событий. В правительстве ФРГ опасались, что Киев решит использовать немецкую технику для вторжения на территорию России.
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