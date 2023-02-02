02 февраля 2023

В свердловском городе пропал ребенок. Фото

В Ревде ищут пропавшего 17-летнего мальчика
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последний раз подросток выходил на связь 31 января (архивное фото) Фото:

В Ревде (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшего 17-летнего Алексея Соколкина. Об этом сообщили на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, сырые глаза. Был одет в зеленую куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, черные ботинки и зеленую шапку», — рассказали поисковики на официальном сайте.

Последний раз мальчика видели 31 января, с тех пор подросток не выходит на связь. Если вы видели Алексея, или знаете, где он находиться, то сообщите по номеру +7 (904) 383-17-48.

Фото:

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Ревде (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшего 17-летнего Алексея Соколкина. Об этом сообщили на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, сырые глаза. Был одет в зеленую куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, черные ботинки и зеленую шапку», — рассказали поисковики на официальном сайте. Последний раз мальчика видели 31 января, с тех пор подросток не выходит на связь. Если вы видели Алексея, или знаете, где он находиться, то сообщите по номеру +7 (904) 383-17-48.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...