В свердловском городе пропал ребенок. Фото

В Ревде ищут пропавшего 17-летнего мальчика

03 февраля 2023 в 01:09 Размер текста - 17 +

Последний раз подросток выходил на связь 31 января (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ревде (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшего 17-летнего Алексея Соколкина. Об этом сообщили на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, сырые глаза. Был одет в зеленую куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, черные ботинки и зеленую шапку», — рассказали поисковики на официальном сайте. Последний раз мальчика видели 31 января, с тех пор подросток не выходит на связь. Если вы видели Алексея, или знаете, где он находиться, то сообщите по номеру +7 (904) 383-17-48. Фото: официальный сайт «ЛизаАлерт»

В Ревде (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшего 17-летнего Алексея Соколкина. Об этом сообщили на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, сырые глаза. Был одет в зеленую куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, черные ботинки и зеленую шапку», — рассказали поисковики на официальном сайте. Последний раз мальчика видели 31 января, с тех пор подросток не выходит на связь. Если вы видели Алексея, или знаете, где он находиться, то сообщите по номеру +7 (904) 383-17-48.