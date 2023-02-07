ФСБ разгромила ячейку исламистов, устроивших взрыв в питерском метро

ФСБ разгромила ячейку исламистов ответственных за теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России ликвидировали ячейку исламистов, вербовавших и переправлявших боевиков в Сирию, террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
«Пресечена деятельность ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», — передает содержимое сообщения РИА Новости. Ячейка была ответственна за вербовку и отправление боевиков в Сирийскую Арабскую Республику.
«Катиба Таухид валь-Джихад» в 2019 году была признана террористической организацией в России. Организация была ответственна за теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.
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