ФСБ разгромила ячейку исламистов, устроивших взрыв в питерском метро

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, оружие, пм, спецоперация, обыск
ФСБ разгромила ячейку исламистов ответственных за теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году Фото:

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России ликвидировали ячейку исламистов, вербовавших и переправлявших боевиков в Сирию, террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

«Пресечена деятельность ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», — передает содержимое сообщения РИА Новости. Ячейка была ответственна за вербовку и отправление боевиков в Сирийскую Арабскую Республику.

«Катиба Таухид валь-Джихад» в 2019 году была признана террористической организацией в России. Организация была ответственна за теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России ликвидировали ячейку исламистов, вербовавших и переправлявших боевиков в Сирию, террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ. «Пресечена деятельность ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», — передает содержимое сообщения РИА Новости. Ячейка была ответственна за вербовку и отправление боевиков в Сирийскую Арабскую Республику. «Катиба Таухид валь-Джихад» в 2019 году была признана террористической организацией в России. Организация была ответственна за теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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