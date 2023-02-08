Британский министр матом ответил на просьбу Киева

09 февраля 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Украина просила истребители у партнеров Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Один из министров Великобритании матом сказал, что у страны нет самолетов для Украины после просьбы украинского лидера Владимира Зеленского во время его визита в Лондон. Об этом сообщил источник в британском кабмине. «У нас нет никаких *** (гребаных, прим. URA.RU) самолетов, которые можно было бы отправить [Украине]!» — цитирует газета i (приложение к The Independent) источника в правительстве Британии. Издание отмечает, что самолеты могут стоить миллионы фунтов стерлингов. Зеленский съездил в Лондон 8 февраля и попросил самолеты для Украины во время встречи с премьер-министром Риши Сунаком. Вместо этого Великобритания согласилась обучить украинских пилотов, чтобы те могли управлять истребителями по стандартам НАТО, передает «Федеральное агентство новостей». Также во время визита Сунак и Зеленский подписали декларацию о единстве государств.

Один из министров Великобритании матом сказал, что у страны нет самолетов для Украины после просьбы украинского лидера Владимира Зеленского во время его визита в Лондон. Об этом сообщил источник в британском кабмине. «У нас нет никаких *** (гребаных, прим. URA.RU) самолетов, которые можно было бы отправить [Украине]!» — цитирует газета i (приложение к The Independent) источника в правительстве Британии. Издание отмечает, что самолеты могут стоить миллионы фунтов стерлингов. Зеленский съездил в Лондон 8 февраля и попросил самолеты для Украины во время встречи с премьер-министром Риши Сунаком. Вместо этого Великобритания согласилась обучить украинских пилотов, чтобы те могли управлять истребителями по стандартам НАТО, передает «Федеральное агентство новостей». Также во время визита Сунак и Зеленский подписали декларацию о единстве государств.