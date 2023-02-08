08 февраля 2023

Британский министр матом ответил на просьбу Киева

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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, f-16, ф-16
Украина просила истребители у партнеров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Один из министров Великобритании матом сказал, что у страны нет самолетов для Украины после просьбы украинского лидера Владимира Зеленского во время его визита в Лондон. Об этом сообщил источник в британском кабмине.

«У нас нет никаких *** (гребаных, прим. URA.RU) самолетов, которые можно было бы отправить [Украине]!» — цитирует газета i (приложение к The Independent) источника в правительстве Британии. Издание отмечает, что самолеты могут стоить миллионы фунтов стерлингов.

Зеленский съездил в Лондон 8 февраля и попросил самолеты для Украины во время встречи с премьер-министром Риши Сунаком. Вместо этого Великобритания согласилась обучить украинских пилотов, чтобы те могли управлять истребителями по стандартам НАТО, передает «Федеральное агентство новостей». Также во время визита Сунак и Зеленский подписали декларацию о единстве государств.

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Один из министров Великобритании матом сказал, что у страны нет самолетов для Украины после просьбы украинского лидера Владимира Зеленского во время его визита в Лондон. Об этом сообщил источник в британском кабмине. «У нас нет никаких *** (гребаных, прим. URA.RU) самолетов, которые можно было бы отправить [Украине]!» — цитирует газета i (приложение к The Independent) источника в правительстве Британии. Издание отмечает, что самолеты могут стоить миллионы фунтов стерлингов. Зеленский съездил в Лондон 8 февраля и попросил самолеты для Украины во время встречи с премьер-министром Риши Сунаком. Вместо этого Великобритания согласилась обучить украинских пилотов, чтобы те могли управлять истребителями по стандартам НАТО, передает «Федеральное агентство новостей». Также во время визита Сунак и Зеленский подписали декларацию о единстве государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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