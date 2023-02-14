14 февраля 2023

Генсек ООН спрогнозировал «библейский исход» для народов и стран из-за повышения уровня моря

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Европейские политики. stock, stock, Антониу Гутерриш
Рекордное повышение уровня моря может стать причиной начала библейского исхода для народов мира, заявил Антониу Гутерриш Фото:

Повышение уровня моря и температуры воды может повлечь за собой массовый исход народов в библейских масштабах. Об этом рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Мир станет свидетелем массового исхода целых народов в библейских масштабах», — передает слова Гутерриша агентство Associated Press. Он добавил, что причинами такого исхода могут стать самый резкий подъем уровня моря за последние три тысячи лет и рекордный нагрев воды в глобальном океане за последние 11 тысяч лет. Это повлечет за собой ужесточение конкуренции за пресную воду, землю и иные ресурсы, заключил Гутерриш.

Ранее в Национальном совете разведки США спрогнозировали, что Россия в будущем станет лучшим местом для жизни на Земле, передают «Дни.ру». Причиной этого может послужить глобальное потепление, которое превратит многие страны в пустыни.

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Повышение уровня моря и температуры воды может повлечь за собой массовый исход народов в библейских масштабах. Об этом рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Мир станет свидетелем массового исхода целых народов в библейских масштабах», — передает слова Гутерриша агентство Associated Press. Он добавил, что причинами такого исхода могут стать самый резкий подъем уровня моря за последние три тысячи лет и рекордный нагрев воды в глобальном океане за последние 11 тысяч лет. Это повлечет за собой ужесточение конкуренции за пресную воду, землю и иные ресурсы, заключил Гутерриш. Ранее в Национальном совете разведки США спрогнозировали, что Россия в будущем станет лучшим местом для жизни на Земле, передают «Дни.ру». Причиной этого может послужить глобальное потепление, которое превратит многие страны в пустыни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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