Генсек ООН спрогнозировал «библейский исход» для народов и стран из-за повышения уровня моря

Рекордное повышение уровня моря может стать причиной начала библейского исхода для народов мира, заявил Антониу ГутерришФото: Официальный сайт Европарламента
Повышение уровня моря и температуры воды может повлечь за собой массовый исход народов в библейских масштабах. Об этом рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Мир станет свидетелем массового исхода целых народов в библейских масштабах», — передает слова Гутерриша агентство Associated Press. Он добавил, что причинами такого исхода могут стать самый резкий подъем уровня моря за последние три тысячи лет и рекордный нагрев воды в глобальном океане за последние 11 тысяч лет. Это повлечет за собой ужесточение конкуренции за пресную воду, землю и иные ресурсы, заключил Гутерриш.
Ранее в Национальном совете разведки США спрогнозировали, что Россия в будущем станет лучшим местом для жизни на Земле, передают «Дни.ру». Причиной этого может послужить глобальное потепление, которое превратит многие страны в пустыни.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.
Повышение уровня моря и температуры воды может повлечь за собой массовый исход народов в библейских масштабах. Об этом рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Мир станет свидетелем массового исхода целых народов в библейских масштабах», — передает слова Гутерриша агентство Associated Press. Он добавил, что причинами такого исхода могут стать самый резкий подъем уровня моря за последние три тысячи лет и рекордный нагрев воды в глобальном океане за последние 11 тысяч лет. Это повлечет за собой ужесточение конкуренции за пресную воду, землю и иные ресурсы, заключил Гутерриш. Ранее в Национальном совете разведки США спрогнозировали, что Россия в будущем станет лучшим местом для жизни на Земле, передают «Дни.ру». Причиной этого может послужить глобальное потепление, которое превратит многие страны в пустыни.