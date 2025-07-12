С 11 июля текущего года специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН зафиксировали резкий рост активности на Солнце. По данным ученых, количество и площадь активных центров, включая те, что находятся на обратной стороне звезды, невидимой с Земли, значительно увеличились.
«На Солнце с середины вчерашнего дня наблюдается быстрое увеличение числа и площади активных центров, в том числе на обратной стороне, невидимой с Земли, которую сейчас наблюдает европейский космический аппарат Solar Orbiter. Иными словами, рост активности имеет глобальный характер», — говорится в сообщении. Цитату приводит ТАСС.
За последние двое суток на Солнце произошло 17 вспышек, что в три раза превышает среднемесячные показатели июля. Несмотря на увеличение числа вспышек, ученые подчеркивают, что прямой угрозы для Земли на данный момент не существует.
Лаборатория солнечной астрономии сообщает, что не планирует выпускать отдельные оповещения по каждой вспышке M-уровня в ближайшие дни, за исключением тех случаев, когда события могут оказать влияние на Землю. Для отслеживания активности и получения актуальной информации следует посетить официальный сайт лаборатории.
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