В центре Екатеринбурга в марте начнут строить новый небоскреб

УГМК в марте начнет строительство 23-этажного здания в «Екатеринбург-Сити»

УГМК готовится приступить к строительству нового офисника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «УГМК-Застройщик» в марте начинает строительство 23-этажного офисного центра в «Екатеринбург-Сити» в районе улицы Бориса Ельцина. Об этом на круглом столе «Коммерсант-Урал» рассказала заместитель гендиректора по продажам и маркетингу компании Евгения Хохлова.

«Спрос на офисные пространства на примере гастрорынка (он строится в квартале „Екатеринбург-Сити“, — прим. URA.RU) показал достаточно высокий потенциал. <…> Мы этот проект запустили в бронирование, на сегодня мы стартуем на уровне 90%. Спрос есть и он высокий», — отметила Хохлова.

В 2021 году глава города Алексей Орлов утвердил проект, согласно которому в центре Екатеринбурга в течение десяти лет появятся пять новых небоскребов. Проект отдали застройщику «УГМК-Макаровский».