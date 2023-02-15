В центре Екатеринбурга в марте начнут строить новый небоскреб

УГМК в марте начнет строительство 23-этажного здания в «Екатеринбург-Сити»
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Макаровский мост после реконструкции. Екатеринбург, макаровский мост, екатеринбург сити
УГМК готовится приступить к строительству нового офисника Фото:

Компания «УГМК-Застройщик» в марте начинает строительство 23-этажного офисного центра в «Екатеринбург-Сити» в районе улицы Бориса Ельцина. Об этом на круглом столе «Коммерсант-Урал» рассказала заместитель гендиректора по продажам и маркетингу компании Евгения Хохлова.

«Спрос на офисные пространства на примере гастрорынка (он строится в квартале „Екатеринбург-Сити“, — прим. URA.RU) показал достаточно высокий потенциал. <…> Мы этот проект запустили в бронирование, на сегодня мы стартуем на уровне 90%. Спрос есть и он высокий», — отметила Хохлова.

В 2021 году глава города Алексей Орлов утвердил проект, согласно которому в центре Екатеринбурга в течение десяти лет появятся пять новых небоскребов. Проект отдали застройщику «УГМК-Макаровский».

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Компания «УГМК-Застройщик» в марте начинает строительство 23-этажного офисного центра в «Екатеринбург-Сити» в районе улицы Бориса Ельцина. Об этом на круглом столе «Коммерсант-Урал» рассказала заместитель гендиректора по продажам и маркетингу компании Евгения Хохлова. «Спрос на офисные пространства на примере гастрорынка (он строится в квартале „Екатеринбург-Сити“, — прим. URA.RU) показал достаточно высокий потенциал. <…> Мы этот проект запустили в бронирование, на сегодня мы стартуем на уровне 90%. Спрос есть и он высокий», — отметила Хохлова. В 2021 году глава города Алексей Орлов утвердил проект, согласно которому в центре Екатеринбурга в течение десяти лет появятся пять новых небоскребов. Проект отдали застройщику «УГМК-Макаровский».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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