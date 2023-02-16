Прокуратура проверяет взрыв газа в челябинском районе, в результате которого погиб подросток

Прокуратура проводит проверку по факту смертельного взрыва газа в челябинском районе

17 февраля 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

В Дзержинке взорвался газовый баллон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратурой Верхнеуральска Челябинской области проводится проверка по факту взрыва газа в поселке Дзержинка Верхнеуральского района, в результате которого погиб 14-летний подросток и пострадали трое взрослых. Об этом сообщила прокуратура Челябинской области. «Прокуратурой Верхнеуральска проводится проверка обрушения потолочного перекрытия в результате разгерметизации газового баллона в жилом доме поселка Дзержинка Верхнеуральского района. В результате происшествия погиб несовершеннолетний ребенок, взрослые получили телесные повреждения. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования. Также, прокуратурой поставлен на контроль ход проверки, организованной следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. Взрыв газа в Дзержинке Верхнеуральского района произошел сегодня, 17 февраля. Взрыв произошел из-за разгерметизации пятилитрового газового баллона в доме на двух хозяев. По данным URA.RU от источников из правоохранительных органов, в момент ЧП в доме находилось шестеро человек, из них трое детей, один из которых погибший 14-летний подросток. Трое взрослых сейчас в реанимации, у двоих более 50% ожогов. 11-летняя девочка и 10-летний мальчик не пострадали, с ними работают психологи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратурой Верхнеуральска Челябинской области проводится проверка по факту взрыва газа в поселке Дзержинка Верхнеуральского района, в результате которого погиб 14-летний подросток и пострадали трое взрослых. Об этом сообщила прокуратура Челябинской области. «Прокуратурой Верхнеуральска проводится проверка обрушения потолочного перекрытия в результате разгерметизации газового баллона в жилом доме поселка Дзержинка Верхнеуральского района. В результате происшествия погиб несовершеннолетний ребенок, взрослые получили телесные повреждения. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования. Также, прокуратурой поставлен на контроль ход проверки, организованной следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. Взрыв газа в Дзержинке Верхнеуральского района произошел сегодня, 17 февраля. Взрыв произошел из-за разгерметизации пятилитрового газового баллона в доме на двух хозяев. По данным URA.RU от источников из правоохранительных органов, в момент ЧП в доме находилось шестеро человек, из них трое детей, один из которых погибший 14-летний подросток. Трое взрослых сейчас в реанимации, у двоих более 50% ожогов. 11-летняя девочка и 10-летний мальчик не пострадали, с ними работают психологи.