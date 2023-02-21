В пермском городе назначен новый глава отделения МВД

Главой отделения МВД Оханского округа назначен подполковник Владимир Болотов

22 февраля 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Ранее подполковник работал в Нытве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В отделении МВД по Оханскому городскому округу (Пермский край) назначен новый руководитель. Им стал подполковник Владимир Болотов, сообщается в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». До назначения подполковник работал в соседней Нытве. «Начальником отделения МВД России по Оханскому городскому округу назначен подполковник полиции Владимир Болотов», — сообщается в группе мэрии. Ранее Болотов был заместителем начальника Нытвенского отдела МВД. Владимир Болотов начинал карьеру в правоохранительных органах в Нытвенском отделе. Первые два года он работал участковым, потом был переведен в подразделение уголовного розыска, где проработал 17 лет. В 2020 году его повысили до замначальника отделения. Общий стаж Болотова составляет 24 года.

В отделении МВД по Оханскому городскому округу (Пермский край) назначен новый руководитель. Им стал подполковник Владимир Болотов, сообщается в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». До назначения подполковник работал в соседней Нытве. «Начальником отделения МВД России по Оханскому городскому округу назначен подполковник полиции Владимир Болотов», — сообщается в группе мэрии. Ранее Болотов был заместителем начальника Нытвенского отдела МВД. Владимир Болотов начинал карьеру в правоохранительных органах в Нытвенском отделе. Первые два года он работал участковым, потом был переведен в подразделение уголовного розыска, где проработал 17 лет. В 2020 году его повысили до замначальника отделения. Общий стаж Болотова составляет 24 года.