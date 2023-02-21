21 февраля 2023

В пермском городе назначен новый глава отделения МВД

Главой отделения МВД Оханского округа назначен подполковник Владимир Болотов
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕГД. Екатеринбург, полиция, подполковник полиции, мвд россии
Ранее подполковник работал в Нытве Фото:

В отделении МВД по Оханскому городскому округу (Пермский край) назначен новый руководитель. Им стал подполковник Владимир Болотов, сообщается в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». До назначения подполковник работал в соседней Нытве.

«Начальником отделения МВД России по Оханскому городскому округу назначен подполковник полиции Владимир Болотов», — сообщается в группе мэрии. Ранее Болотов был заместителем начальника Нытвенского отдела МВД.

Владимир Болотов начинал карьеру в правоохранительных органах в Нытвенском отделе. Первые два года он работал участковым, потом был переведен в подразделение уголовного розыска, где проработал 17 лет. В 2020 году его повысили до замначальника отделения. Общий стаж Болотова составляет 24 года.

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В отделении МВД по Оханскому городскому округу (Пермский край) назначен новый руководитель. Им стал подполковник Владимир Болотов, сообщается в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». До назначения подполковник работал в соседней Нытве. «Начальником отделения МВД России по Оханскому городскому округу назначен подполковник полиции Владимир Болотов», — сообщается в группе мэрии. Ранее Болотов был заместителем начальника Нытвенского отдела МВД. Владимир Болотов начинал карьеру в правоохранительных органах в Нытвенском отделе. Первые два года он работал участковым, потом был переведен в подразделение уголовного розыска, где проработал 17 лет. В 2020 году его повысили до замначальника отделения. Общий стаж Болотова составляет 24 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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