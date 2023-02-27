Украинец взломал аккаунт консульства США в Милане и раскритиковал свою страну

27 февраля 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Украина тонет в грязи, забывая свое прошлое, заявил автор публикации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Украинец заполучил доступ к twitter-аккаунту американского посольства в Милане и опубликовал сообщение, в котором раскритиковал свою страну за национализм. Также он прикрепил изображение флага Нацистской Германии, который скрывается за украинским. «Я говорю по-русски. Я — украинец. Моя страна сегодня тонет в грязи, отрицая свое прошлое, меняя одну человеческую жизнь на три бакса», — написал автор поста в twitter-аккаунте посольства США в Милане. Также он отметил, что привязывание людей к столбам и стягивание с них трусов только за то, что они говорят на русском языке, является ни чем иным, как фашизмом. Автор поста также задался вопросом, что делать, если запрещают говорить на родном языке и помнят ли пользователи имя того, кто уничтожил евреев и запретил им говорить на языке. Предположительно, страница была взломана. Посты опубликованы больше четырех часов назад и до сих пор не были удалены.

Украинец заполучил доступ к twitter-аккаунту американского посольства в Милане и опубликовал сообщение, в котором раскритиковал свою страну за национализм. Также он прикрепил изображение флага Нацистской Германии, который скрывается за украинским. «Я говорю по-русски. Я — украинец. Моя страна сегодня тонет в грязи, отрицая свое прошлое, меняя одну человеческую жизнь на три бакса», — написал автор поста в twitter-аккаунте посольства США в Милане. Также он отметил, что привязывание людей к столбам и стягивание с них трусов только за то, что они говорят на русском языке, является ни чем иным, как фашизмом. Автор поста также задался вопросом, что делать, если запрещают говорить на родном языке и помнят ли пользователи имя того, кто уничтожил евреев и запретил им говорить на языке. Предположительно, страница была взломана. Посты опубликованы больше четырех часов назад и до сих пор не были удалены.