Врач раскрыл, чем свердловчанам заменить пропавшую из аптек «Виагру»

Уролог-андролог Степанов: несколько российских фирм производят аналоги американской «Виагры»

В аптеках уральской столицы есть отечественные аналоги «Виагры» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После пропажи американского лекарства для потенции «Виагры» у мужской половины Екатеринбурга появился главный вопрос: чем заменить исчезнувший препарат. Насколько страшен уход с рынка известного фармбренда и какие у него есть отечественные аналоги, рассказал корреспонденту URA.RU ведущий специалист, уролог-андролог медицинского центра «СМ Клиника» Владимир Степанов.

«Сегодня несколько российских фирм производят аналоги популярной „Виагры“. У них разные торговые наименования, но действующее вещество одно. Данные препараты на фармрынке уже лет пять. Они хорошо себя зарекомендовали. Например, препарат Тадалафил-СЗ или Силденафил-СЗ ничем не уступают американской „Виагре“. Екатеринбургским мужчинам не стоит переживать, так как эффективные дженерики в аптеках есть», — поделился врач уролог-андролог Степанов в разговоре с журналистом агентства.

По его словам, российский фармрынок задолго до санкций позаботился о том, чтобы разработать качественный отечественный препарат. «Очень приятно говорить о том, что российские компании не стоят на месте. Еще задолго до введения санкций против РФ наши специалисты позаботилась о мужском здоровье, разработав отечественные препараты для мужской потенции. Поэтому могу с уверенностью сказать о том, что уход „Виагры“ с российского фармрынка не сказался на наших пациентах. Плюс ко всему, отечественные препараты на порядок дешевле западных», — отметил врач.

Дженерик — это лекарственный препарат, который имеет то же количество и качество активного вещества, что и в оригинальном средстве. Он должен выпускаться в той же лекарственной форме, что и эталон. Обязательное условие — эффективность дженерика.

Ранее URA.RU писало, что востребованный препарат для мужской потенции перестал продаваться в свердловских аптеках. Речь идет об американской «Виагре». Медикамент производит компания «Виатрикс».