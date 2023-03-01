01 марта 2023

На главном танковом заводе РФ рассказали о круглосуточном режиме работы сотрудников

Сотрудников литейного цеха «Уралвагонзавода» перевели на выполнение гособоронзаказа
© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск цеха горячего цинкования на Уральском заводе многограннных опор. Свердловская область, Полевской, каска, завод, производственный процесс, рабочий, цех, проивзодство, уральский завод многогранных опор
Сотрудники УВЗ делают танки по заказу Минобороны РФ Фото:

Сотрудники литейного цеха №7 «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») переориентировались на выполнение гособоронзаказа, многим пришлось пройти переподготовку. Рабочие делают детали для бронетехники в четыре смены, некоторые выходят сверхурочно. Об этом сообщает официальный telegram-канал предприятия.

«В литейном цехе №7 Уралвагонзавода, как и во многих других подразделениях, значительно увеличили производство продукции специального назначения. К военной продукции предъявляются повышенные требования. Переподготовку прошли представители основных профессий: обрубщики, наждачники, сварщики, газорезчики. Контролеры также переобучились на приемку деталей спецназначения», — рассказывают на «Уралвагонзаводе».

Кроме того на участке спецлитья создали две дополнительные бригады по 6-7 человек, при необходимости они выходят на производство сверхурочно. Замначальника цеха Олег Парахин отмечает, что у сотрудников есть желание повышать свою квалификацию и зарабатывать. Более того, литейный цех оказывает помощь механосборочным. «Ежемесячно командируем туда квалифицированный персонал. В связи с растущим объемом работы в направлении специального назначения в перспективе потребуется дополнительный прием рабочих», — поясняет Парахин.

Ранее источники URA.RU на предприятии сообщали, что в механосборочные цеха массово переводят сотрудников из литейного и вагоносборочного цехов. На УВЗ неоднократно отмечали, что ищут новых сотрудников и предлагают им хорошие условия труда.

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Сотрудники литейного цеха №7 «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») переориентировались на выполнение гособоронзаказа, многим пришлось пройти переподготовку. Рабочие делают детали для бронетехники в четыре смены, некоторые выходят сверхурочно. Об этом сообщает официальный telegram-канал предприятия. «В литейном цехе №7 Уралвагонзавода, как и во многих других подразделениях, значительно увеличили производство продукции специального назначения. К военной продукции предъявляются повышенные требования. Переподготовку прошли представители основных профессий: обрубщики, наждачники, сварщики, газорезчики. Контролеры также переобучились на приемку деталей спецназначения», — рассказывают на «Уралвагонзаводе». Кроме того на участке спецлитья создали две дополнительные бригады по 6-7 человек, при необходимости они выходят на производство сверхурочно. Замначальника цеха Олег Парахин отмечает, что у сотрудников есть желание повышать свою квалификацию и зарабатывать. Более того, литейный цех оказывает помощь механосборочным. «Ежемесячно командируем туда квалифицированный персонал. В связи с растущим объемом работы в направлении специального назначения в перспективе потребуется дополнительный прием рабочих», — поясняет Парахин. Ранее источники URA.RU на предприятии сообщали, что в механосборочные цеха массово переводят сотрудников из литейного и вагоносборочного цехов. На УВЗ неоднократно отмечали, что ищут новых сотрудников и предлагают им хорошие условия труда.
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