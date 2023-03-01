На главном танковом заводе РФ рассказали о круглосуточном режиме работы сотрудников

Сотрудников литейного цеха «Уралвагонзавода» перевели на выполнение гособоронзаказа

Сотрудники УВЗ делают танки по заказу Минобороны РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники литейного цеха №7 «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») переориентировались на выполнение гособоронзаказа, многим пришлось пройти переподготовку. Рабочие делают детали для бронетехники в четыре смены, некоторые выходят сверхурочно. Об этом сообщает официальный telegram-канал предприятия.

«В литейном цехе №7 Уралвагонзавода, как и во многих других подразделениях, значительно увеличили производство продукции специального назначения. К военной продукции предъявляются повышенные требования. Переподготовку прошли представители основных профессий: обрубщики, наждачники, сварщики, газорезчики. Контролеры также переобучились на приемку деталей спецназначения», — рассказывают на «Уралвагонзаводе».

Кроме того на участке спецлитья создали две дополнительные бригады по 6-7 человек, при необходимости они выходят на производство сверхурочно. Замначальника цеха Олег Парахин отмечает, что у сотрудников есть желание повышать свою квалификацию и зарабатывать. Более того, литейный цех оказывает помощь механосборочным. «Ежемесячно командируем туда квалифицированный персонал. В связи с растущим объемом работы в направлении специального назначения в перспективе потребуется дополнительный прием рабочих», — поясняет Парахин.

Ранее источники URA.RU на предприятии сообщали, что в механосборочные цеха массово переводят сотрудников из литейного и вагоносборочного цехов. На УВЗ неоднократно отмечали, что ищут новых сотрудников и предлагают им хорошие условия труда.