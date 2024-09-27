Клаве Коке нашли замену в фильме «Иван Васильевич меняет все». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока, высокова клавдия
Клава Кока играла роль куклы Фото:

Екатеринбургскую певицу Клаву Коку (Клавдия Высокова) убрали из режиссерской версии новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все». В комедии ее заменила певица Анна Асти (Анна Дзюба). Кинокартину показали на телеканале ТНТ.

В прошлогоднем фильме Высокова сыграла роль куклы, но в режиссерской версии комедии 2024 года от Михаила Семичева и Романа Кима место Клавы Коки заняла Анна Асти. А вместо актера Никиты Кологривого пригласили певца Филиппа Киркорова.

Сюжет ремейка рассказывает, как инженер-изобретатель Шурик пытается вернуть царя Ивана Васильевича Грозного в свое время. Однако теперь машина времени работает через VPN и из-за постоянных сбоев в сети путешественников во времени будет кидать в самые разные страны и эпохи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбургскую певицу Клаву Коку (Клавдия Высокова) убрали из режиссерской версии новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все». В комедии ее заменила певица Анна Асти (Анна Дзюба). Кинокартину показали на телеканале ТНТ. В прошлогоднем фильме Высокова сыграла роль куклы, но в режиссерской версии комедии 2024 года от Михаила Семичева и Романа Кима место Клавы Коки заняла Анна Асти. А вместо актера Никиты Кологривого пригласили певца Филиппа Киркорова. Сюжет ремейка рассказывает, как инженер-изобретатель Шурик пытается вернуть царя Ивана Васильевича Грозного в свое время. Однако теперь машина времени работает через VPN и из-за постоянных сбоев в сети путешественников во времени будет кидать в самые разные страны и эпохи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...