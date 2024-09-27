Клаве Коке нашли замену в фильме «Иван Васильевич меняет все». Скрин

27 сентября 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

Клава Кока играла роль куклы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургскую певицу Клаву Коку (Клавдия Высокова) убрали из режиссерской версии новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все». В комедии ее заменила певица Анна Асти (Анна Дзюба). Кинокартину показали на телеканале ТНТ. В прошлогоднем фильме Высокова сыграла роль куклы, но в режиссерской версии комедии 2024 года от Михаила Семичева и Романа Кима место Клавы Коки заняла Анна Асти. А вместо актера Никиты Кологривого пригласили певца Филиппа Киркорова. Сюжет ремейка рассказывает, как инженер-изобретатель Шурик пытается вернуть царя Ивана Васильевича Грозного в свое время. Однако теперь машина времени работает через VPN и из-за постоянных сбоев в сети путешественников во времени будет кидать в самые разные страны и эпохи. Скрин: страница Анны Асти в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургскую певицу Клаву Коку (Клавдия Высокова) убрали из режиссерской версии новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все». В комедии ее заменила певица Анна Асти (Анна Дзюба). Кинокартину показали на телеканале ТНТ. В прошлогоднем фильме Высокова сыграла роль куклы, но в режиссерской версии комедии 2024 года от Михаила Семичева и Романа Кима место Клавы Коки заняла Анна Асти. А вместо актера Никиты Кологривого пригласили певца Филиппа Киркорова. Сюжет ремейка рассказывает, как инженер-изобретатель Шурик пытается вернуть царя Ивана Васильевича Грозного в свое время. Однако теперь машина времени работает через VPN и из-за постоянных сбоев в сети путешественников во времени будет кидать в самые разные страны и эпохи.