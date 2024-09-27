Екатеринбургскую певицу Клаву Коку (Клавдия Высокова) убрали из режиссерской версии новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все». В комедии ее заменила певица Анна Асти (Анна Дзюба). Кинокартину показали на телеканале ТНТ.
В прошлогоднем фильме Высокова сыграла роль куклы, но в режиссерской версии комедии 2024 года от Михаила Семичева и Романа Кима место Клавы Коки заняла Анна Асти. А вместо актера Никиты Кологривого пригласили певца Филиппа Киркорова.
Сюжет ремейка рассказывает, как инженер-изобретатель Шурик пытается вернуть царя Ивана Васильевича Грозного в свое время. Однако теперь машина времени работает через VPN и из-за постоянных сбоев в сети путешественников во времени будет кидать в самые разные страны и эпохи.
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