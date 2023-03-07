Элитный ЖК в Екатеринбурге остался без света из-за пожара. Фото

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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, филармония, чс, пожарные
На место возгорания подстанции приехали пожарные Фото:

В жилом комплексе «Татлин», как и в некоторых других домах Заречного микрорайона в Екатеринбурге, отключили электричество после пожара на подстанции. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Около 16:40 отключили свет в ЖК „Татлин“ и ЖК „Ольховский парк“. Пока проблема решилась только „Ольховском парке“. Приехали пожарные, электрики, пытаются разобраться», — рассказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось в управляющую компанию, отвечающую за обслуживание ЖК. «На улице Готвальда загорелась подстанция. Аварию устраняют», — сообщили в диспетчерской службе Prinzip Service.

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В жилом комплексе «Татлин», как и в некоторых других домах Заречного микрорайона в Екатеринбурге, отключили электричество после пожара на подстанции. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Около 16:40 отключили свет в ЖК „Татлин“ и ЖК „Ольховский парк“. Пока проблема решилась только „Ольховском парке“. Приехали пожарные, электрики, пытаются разобраться», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось в управляющую компанию, отвечающую за обслуживание ЖК. «На улице Готвальда загорелась подстанция. Аварию устраняют», — сообщили в диспетчерской службе Prinzip Service.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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