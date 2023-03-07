Элитный ЖК в Екатеринбурге остался без света из-за пожара. Фото

07 марта 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

На место возгорания подстанции приехали пожарные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В жилом комплексе «Татлин», как и в некоторых других домах Заречного микрорайона в Екатеринбурге, отключили электричество после пожара на подстанции. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Около 16:40 отключили свет в ЖК „Татлин“ и ЖК „Ольховский парк“. Пока проблема решилась только „Ольховском парке“. Приехали пожарные, электрики, пытаются разобраться», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось в управляющую компанию, отвечающую за обслуживание ЖК. «На улице Готвальда загорелась подстанция. Аварию устраняют», — сообщили в диспетчерской службе Prinzip Service. Фото: читатель URA.RU

В жилом комплексе «Татлин», как и в некоторых других домах Заречного микрорайона в Екатеринбурге, отключили электричество после пожара на подстанции. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Около 16:40 отключили свет в ЖК „Татлин“ и ЖК „Ольховский парк“. Пока проблема решилась только „Ольховском парке“. Приехали пожарные, электрики, пытаются разобраться», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось в управляющую компанию, отвечающую за обслуживание ЖК. «На улице Готвальда загорелась подстанция. Аварию устраняют», — сообщили в диспетчерской службе Prinzip Service.