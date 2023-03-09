В Верхней Пышме двухмесячный ребенок захлебнулся рвотой и умер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение семье Плаксиных свидетельства о рождении дочери. Екатеринбург, младенец, ребенок на руках
Двухмесячная девочка захлебнулась рвотой и умерла Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) двухмесячная девочка захлебнулась рвотой и умерла. Инцидент произошел 9 марта, сообщила мама ребенка.

«Она лежала и срыгнула. Захлебнулась рвотой и умерла», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на женщину.

Мама вместе с дочкой находились в гостях. Скорую помощь и полицию вызвал сосед, к которому обратилась мать девочки. «Ко мне утром постучалась женщина и попросила вызвать скорую. Она сказала, что у нее ребенок умер. Я видел девочку, погладил ее, но она уже была холодная», — пояснил мужчина изданию.

Сама женщина утверждает, что смерть ребенка не носит криминального характера. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Верхней Пышме (Свердловская область) двухмесячная девочка захлебнулась рвотой и умерла. Инцидент произошел 9 марта, сообщила мама ребенка. «Она лежала и срыгнула. Захлебнулась рвотой и умерла», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на женщину. Мама вместе с дочкой находились в гостях. Скорую помощь и полицию вызвал сосед, к которому обратилась мать девочки. «Ко мне утром постучалась женщина и попросила вызвать скорую. Она сказала, что у нее ребенок умер. Я видел девочку, погладил ее, но она уже была холодная», — пояснил мужчина изданию. Сама женщина утверждает, что смерть ребенка не носит криминального характера. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...