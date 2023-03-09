В Верхней Пышме двухмесячный ребенок захлебнулся рвотой и умер

09 марта 2023 в 21:56 Размер текста - 17 +

Двухмесячная девочка захлебнулась рвотой и умерла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) двухмесячная девочка захлебнулась рвотой и умерла. Инцидент произошел 9 марта, сообщила мама ребенка. «Она лежала и срыгнула. Захлебнулась рвотой и умерла», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на женщину. Мама вместе с дочкой находились в гостях. Скорую помощь и полицию вызвал сосед, к которому обратилась мать девочки. «Ко мне утром постучалась женщина и попросила вызвать скорую. Она сказала, что у нее ребенок умер. Я видел девочку, погладил ее, но она уже была холодная», — пояснил мужчина изданию. Сама женщина утверждает, что смерть ребенка не носит криминального характера. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.

В Верхней Пышме (Свердловская область) двухмесячная девочка захлебнулась рвотой и умерла. Инцидент произошел 9 марта, сообщила мама ребенка. «Она лежала и срыгнула. Захлебнулась рвотой и умерла», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на женщину. Мама вместе с дочкой находились в гостях. Скорую помощь и полицию вызвал сосед, к которому обратилась мать девочки. «Ко мне утром постучалась женщина и попросила вызвать скорую. Она сказала, что у нее ребенок умер. Я видел девочку, погладил ее, но она уже была холодная», — пояснил мужчина изданию. Сама женщина утверждает, что смерть ребенка не носит криминального характера. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.