Дочь челябинского экс-губернатора начала атаку на осужденного менеджера-банкрота

10 марта 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Алексея Павлюка не оставляют в покое даже за решеткой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дочь челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского требует отстранить финансового управляющего бывшего директора ПО «Монтажник» Алексея Павлюка, следует из данных сервиса СБИС. Обанкротившийся топ-менеджер главного семейного актива Дубровских задолжал бизнес-леди 219 млн рублей. «По инициативе конкурсного кредитора — Дубровской Анны Борисовны, состоится собрание кредиторов Павлюка А. Ю. Повестка дня: 1. об обращении в Арбитражный суд города Москвы с ходатайством об отстранении Медникова Егора Дмитриевича от исполнения обязанностей финансового управляющего Павлюка А.Ю; 2. об определении кандидатуры арбитражного управляющего ими саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий Павлюка А.Ю. в случае отстранения Медникова Егора Дмитриевича от исполнения обязанностей финансового управляющего Павлюка А. Ю.», — говорится, в частности, в официальном уведомлении на сайте СБИС. Бывший топ-менеджер главного актива семьи Дубровских обанкротился, уже находясь под судом по обвинению в махинациях — в ходе процесса он публично обвинил бывших работодателей в развале компании, долги которой перед кредиторами оцениваются примерно в 2 млрд рублей. Дочь экс-чиновника Анна Дубровская сумела войти в реестр кредиторов самого Павлюка. Сам он осужден за махинации и приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Предполагалось, что после покупки Дубровскими в 2017 году ПО «Монтажник» компания займется строительством конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС, намеченных в Челябинске на 2020 год. После освоения нескольких миллиардов рублей из бюджета области стройку пришлось остановить. Сейчас причины этого выясняются в рамках уголовного дела. Осенью 2020 года «Монтажник» обанкротился, его долги оцениваются в 1,5-2 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дочь челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского требует отстранить финансового управляющего бывшего директора ПО «Монтажник» Алексея Павлюка, следует из данных сервиса СБИС. Обанкротившийся топ-менеджер главного семейного актива Дубровских задолжал бизнес-леди 219 млн рублей. «По инициативе конкурсного кредитора — Дубровской Анны Борисовны, состоится собрание кредиторов Павлюка А. Ю. Повестка дня: 1. об обращении в Арбитражный суд города Москвы с ходатайством об отстранении Медникова Егора Дмитриевича от исполнения обязанностей финансового управляющего Павлюка А.Ю; 2. об определении кандидатуры арбитражного управляющего ими саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий Павлюка А.Ю. в случае отстранения Медникова Егора Дмитриевича от исполнения обязанностей финансового управляющего Павлюка А. Ю.», — говорится, в частности, в официальном уведомлении на сайте СБИС. Бывший топ-менеджер главного актива семьи Дубровских обанкротился, уже находясь под судом по обвинению в махинациях — в ходе процесса он публично обвинил бывших работодателей в развале компании, долги которой перед кредиторами оцениваются примерно в 2 млрд рублей. Дочь экс-чиновника Анна Дубровская сумела войти в реестр кредиторов самого Павлюка. Сам он осужден за махинации и приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Предполагалось, что после покупки Дубровскими в 2017 году ПО «Монтажник» компания займется строительством конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС, намеченных в Челябинске на 2020 год. После освоения нескольких миллиардов рублей из бюджета области стройку пришлось остановить. Сейчас причины этого выясняются в рамках уголовного дела. Осенью 2020 года «Монтажник» обанкротился, его долги оцениваются в 1,5-2 млрд рублей.