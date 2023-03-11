В Академии военных наук раскрыли самое грозное оружие Китая

Гиперзвуковые ракеты Китая способны уничтожить океанский флот Великобритании, сказал Вадим Масликов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На вооружении у Китая есть гиперзвуковое оружие, дроны, микроволновое оружие, противоспутниковые ракеты, которые вызывают серьезные опасения у стран Запада. Об этом URA.RU рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, член-корреспондент Академия военных наук Вадим Масликов.

«В наибольшей степени Китай продвинулся в области вооружения. Это, как и в России, — гиперзвуки. И американцы, и французы, и англичане страшно боятся именно гиперзвуковых ракет, потому что на самом деле весь океанский флот, всю группу кораблей, сопровождающих их авианосцы, гиперзвуковые ракеты способны уничтожить. У них наиболее известны глайдер гиперзвуковой WU-14. От ракеты отличается тем, что способен маневрировать. Избегает всех зон поражения довольно успешно. Фактически неуязвим сегодня. Глайдер представляет наибольшую угрозу. Скорость у него 12,4 тысячи км/ч. Гиперзвуковая ракета DF-17 — наибольшая китайская гордость», — сказал Вадим Масликов.

Он отметил, что Китай обладает большой линейкой дронов. «От маленьких до довольно тяжелых. Дрон, который является их гордостью, — это GJ-11 Sharp Sword. У него полезная нагрузка до двух тонн. Это стелс-дрон, то есть незаметный опять же. Скорость большая. Боевой радиус аж 1,5 тысячи км», — сообщил эксперт Бюро военно-политического анализа.

Не менее опасны для оппонентов Китая противоспутниковые ракеты, добавил собеседник агентства. «Они недавно их испытали. Сказали, что мы ваши (американские — прим. ред.) спутники видим и нам их сбить ничего не стоит. А это большое облегчение в современной войне. Если бы не было такой мощной разведки, разведанных, которые имеет украинская армия, было бы гораздо легче», — объяснил Масликов.

Одной из самых интересных китайских разработок является микроволновое оружие. «Они испытали его на индийской армии. Реальное микроволновое оружие направили на людей, и все — люди просто сбежали, не в состоянии были сопротивляться. Бескровно освободили территорию. Не нужно отравляющих веществ — микроволновое оружие все это исполняет. Ну и у техники есть уязвимые для микроволновых излучений части — некоторые микросхемы, провода», — рассказал специалист.

По его словам, не стоит забывать о современном кибероружии, разработкой которого серьезно занимается именно Китай. «Если подвести итог, у них есть техника, как сухопутная, так и военно-морская, и авиационная, ракетная. Еще интересно, что есть целое направление в разработках — кибероружие. Они способны делать некоторые кибератаки, сетевые, системные, довольно успешно. Огромные деньги правительство Китая ежегодно выделяет на научные исследования, в том числе в области военно-технических разработок», — заключил эксперт.