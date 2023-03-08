Asahi: Китай готовится к конфликту с США, изучая технологии Маска

Китай изучает военные возможности США в конфликте на Украине, пишет Asahi Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Китай в подготовке к возможному конфликту с США должен обратить пристальное внимание на украинский конфликт, в котором технологии американского предпринимателя Илона Маска Starlink, а также ракеты «Стингер» и «Джавелин» играют важную роль в вооружении армии. Об этом пишет японское издание Asahi.

«Starlink — это действительно что-то новое, о чем в Китае в свете возможного конфликта с США должны беспокоиться», — говорится в материале . Также китайским военным требуется серьезно обратить внимание на тот урон, который получает военная техника от американских ракет «Стингер» и «Джавелин». Можно сказать, что конфликт на Украине дал существенный толчок военным ученым из Китая в плане работы над разработкой лучшей защиты бронетехники от современных западных военных технологий, заключил автор материала.

Ранее американский военный журналист Майкл Гордон выразил противоположное мнение, заявив, что Вашингтон не сможет успешно противостоять военным машинам Москвы и Пекина из-за отставания в разработке вооружения. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган не исключил будущую конфронтацию с США, если те не поменяют свою политику по отношению к Пекину, передает RT.