В мэрии Екатеринбурга рассказали, чем опасно отсутствие вторых смен в школах

Из-за полного перехода на первую смену начнут простаивать секции и кружки: вице-мэр Екатеринбурга

Сибирцева считает, что вторые смены в школах позволяют существовать дополнительному образованию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Если все школы Екатеринбурга начнут работать только в первую смену, то в городе будут простаивать секции, кружки, студии и прочие учреждения дополнительного образования. Также переход на одну смену чреват увеличением затрат на содержание школьных зданий. Об этом на брифинге заявила вице-мэр по соцполитике и культуре Екатерина Сибирцева, передает корреспондент URA.RU.

«Очень многие дети посещают с утра учреждения дополнительного образования. Если все обучение в общеобразовательных школах будет в одну смену, то тогда с утра у нас будут простаивать секции, кружки и студии. А так мы обеспечиваем занятость в течение целого трудового дня, сотрудники работают, вырабатываются часы, инфраструктура не простаивает», — пояснила Сибирцева.

Кроме того, вице-мэр отметила, что содержание каждого ученика нынче стоит дорого, как и содержание зданий школ. «Поэтому какое-то разумное соотношение первых и вторых смен должно быть. Установленной нормы нет, по моему мнению, процентов 20-25 [вторых смен в екатеринбургских школах] было бы идеально», — считает чиновница.

Большому количеству вторых смен в Екатеринбурге Екатерина Сибирцева дала простое объяснение. По ее словам, на данное время в городе половина школьников учится в начальных классах (1-4-е классы). Условия для их обучения отличаются от тех, которые созданы для остальных, кто учится с пятого по 11-й классы.

«Мы не можем разместить детей начальной школы в кабинетах, предназначенных для 11-х классов. Поэтому и приходится занимать кабинеты для младшеклассников во вторые смены, потому что таких детей очень много. Начнет снижаться количество детишек-первоклассников, начнет сдвигаться пик — тогда и посмотрим. Пока вторая смена есть, будем с ней работать», — заключила вице-мэр.

Ранее власти анонсировали новые правила записи в первые классы для маленьких екатеринбуржцев. В ночь на 1 апреля на федеральном портале госуслуг во всех районах города будет открыта запись с 00:00. Задачу родителям упростит опция черновика. Также из анонсированных новшеств — братьев и сестер из разных семей теперь будет возможно зачислить в одни школы.