В Госдуму внесли поправки в законы о порядке выезда из страны и гостайне

В Госдуму внесли законопроект об отказе от допуска к гостайне при наличии недвижимости и счетов за границей. Об этом рассказал депутат Госдумы Василий Пискарев.
«Наличие недвижимости или счетов за рубежом может стать причиной отказа в допуске к государственной тайне. Наличие недвижимости или счетов за рубежом может стать причиной отказа в допуске к государственной тайне», — передает telegram-канал комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции слова Пискарева. Предложенная инициатива исключит пробелы в законодательстве.
Важно, чтобы у близких родственников также не было счетов в иностранных банках. Допущенным к гостайне смогут разрешить выезжать в другую страну при наличии гуманитарных причин. Например, в случае смерти родственников или необходимости экстренного лечения.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!
В Госдуму внесли законопроект об отказе от допуска к гостайне при наличии недвижимости и счетов за границей. Об этом рассказал депутат Госдумы Василий Пискарев. «Наличие недвижимости или счетов за рубежом может стать причиной отказа в допуске к государственной тайне. Наличие недвижимости или счетов за рубежом может стать причиной отказа в допуске к государственной тайне», — передает telegram-канал комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции слова Пискарева. Предложенная инициатива исключит пробелы в законодательстве. Важно, чтобы у близких родственников также не было счетов в иностранных банках. Допущенным к гостайне смогут разрешить выезжать в другую страну при наличии гуманитарных причин. Например, в случае смерти родственников или необходимости экстренного лечения.