В Госдуму внесли поправки в законы о порядке выезда из страны и гостайне

13 марта 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Правила доступа к гостайне будут пересмотрены Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуму внесли законопроект об отказе от допуска к гостайне при наличии недвижимости и счетов за границей. Об этом рассказал депутат Госдумы Василий Пискарев. «Наличие недвижимости или счетов за рубежом может стать причиной отказа в допуске к государственной тайне. Наличие недвижимости или счетов за рубежом может стать причиной отказа в допуске к государственной тайне», — передает telegram-канал комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции слова Пискарева. Предложенная инициатива исключит пробелы в законодательстве. Важно, чтобы у близких родственников также не было счетов в иностранных банках. Допущенным к гостайне смогут разрешить выезжать в другую страну при наличии гуманитарных причин. Например, в случае смерти родственников или необходимости экстренного лечения.

В Госдуму внесли законопроект об отказе от допуска к гостайне при наличии недвижимости и счетов за границей. Об этом рассказал депутат Госдумы Василий Пискарев. «Наличие недвижимости или счетов за рубежом может стать причиной отказа в допуске к государственной тайне. Наличие недвижимости или счетов за рубежом может стать причиной отказа в допуске к государственной тайне», — передает telegram-канал комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции слова Пискарева. Предложенная инициатива исключит пробелы в законодательстве. Важно, чтобы у близких родственников также не было счетов в иностранных банках. Допущенным к гостайне смогут разрешить выезжать в другую страну при наличии гуманитарных причин. Например, в случае смерти родственников или необходимости экстренного лечения.