Свердловский ювелир отправился в зону СВО наводчиком танка. Видео

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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, танкисты, связь, рация, танковый корпус, военнослужащие, военная служба, солдат
Военнослужащий посоветовал мужчинам не бояться и по возможности приезжать на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Свердловской области с позывным «Изя» отправился в зону специальной военной операции наводчиком танка. В гражданской жизни мужчина работал ювелиром.

«Всю жизнь проработал ювелиром. Здесь, чтобы помочь народу ЛНР и ДНР восстановить мир на этой земле, чтобы не гибли дети и женщины спокойно жили. Хочу, чтобы здесь было все хорошо», — передает слова солдата ВС РФ telegram-канал «Комсомольская правда».

Военнослужащий посоветовал мужчинам не бояться и по возможности приезжать на СВО. «Все будет хорошо и победа будет за нами», — сказал он.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября.

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Житель Свердловской области с позывным «Изя» отправился в зону специальной военной операции наводчиком танка. В гражданской жизни мужчина работал ювелиром. «Всю жизнь проработал ювелиром. Здесь, чтобы помочь народу ЛНР и ДНР восстановить мир на этой земле, чтобы не гибли дети и женщины спокойно жили. Хочу, чтобы здесь было все хорошо», — передает слова солдата ВС РФ telegram-канал «Комсомольская правда». Военнослужащий посоветовал мужчинам не бояться и по возможности приезжать на СВО. «Все будет хорошо и победа будет за нами», — сказал он. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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