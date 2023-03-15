Военнослужащий посоветовал мужчинам не бояться и по возможности приезжать на СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Свердловской области с позывным «Изя» отправился в зону специальной военной операции наводчиком танка. В гражданской жизни мужчина работал ювелиром.

«Всю жизнь проработал ювелиром. Здесь, чтобы помочь народу ЛНР и ДНР восстановить мир на этой земле, чтобы не гибли дети и женщины спокойно жили. Хочу, чтобы здесь было все хорошо», — передает слова солдата ВС РФ telegram-канал «Комсомольская правда».

Военнослужащий посоветовал мужчинам не бояться и по возможности приезжать на СВО. «Все будет хорошо и победа будет за нами», — сказал он.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября.