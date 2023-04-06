Россиянам рассказали, как оптимизировать рост тарифов ЖКХ

Россиянам посоветовали установить счетчики для оптимизации роста тарифов ЖКХ

07 апреля 2023 в 05:39 Размер текста - 17 +

Для оптимизации расходов необходимо выполнение ряда условий Фото: Алексей Гущин © URA.RU Для оптимизации роста тарифов Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) россиянам необходимо установить в своих жилищах счетчики. Такое мнение высказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. Многие жители еще не установили счетчики, платят по нормативу при прописке в квартире одного жильца, а при фактическом проживании нескольких. В этом случае расходы также будут отнесены на общедомовые. При этом на общедомовых территориях могут располагаться коммерческие организации, предупредила экономист Казанцева в беседе с «Прайм». Она также отметила, что если систем учета расходов на коммунальные услуги у них нет, то общедомовые расходы для жителей тоже могут вырасти. Экономист подчеркнула, что проблемы с начислениями возникают, если сведения от жителей и от управляющей компании подаются вразнобой, не проводится поверка счетчиков или они неисправны. В свою очередь жители многоквартирных домов должны иметь доступ к отчетам о расходах на общедомовые нужды и возможность осуществлять общественный контроль, считает специалист. Ранее сообщалось, что россиян предупредили о подорожании ЖКУ с 1 апреля. Жители, у которых отсутствует счетчик, будут оплачивать ЖКУ по нормативам, не имеющим границ, что приведет к увеличению платежей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для оптимизации роста тарифов Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) россиянам необходимо установить в своих жилищах счетчики. Такое мнение высказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. Многие жители еще не установили счетчики, платят по нормативу при прописке в квартире одного жильца, а при фактическом проживании нескольких. В этом случае расходы также будут отнесены на общедомовые. При этом на общедомовых территориях могут располагаться коммерческие организации, предупредила экономист Казанцева в беседе с «Прайм». Она также отметила, что если систем учета расходов на коммунальные услуги у них нет, то общедомовые расходы для жителей тоже могут вырасти. Экономист подчеркнула, что проблемы с начислениями возникают, если сведения от жителей и от управляющей компании подаются вразнобой, не проводится поверка счетчиков или они неисправны. В свою очередь жители многоквартирных домов должны иметь доступ к отчетам о расходах на общедомовые нужды и возможность осуществлять общественный контроль, считает специалист. Ранее сообщалось, что россиян предупредили о подорожании ЖКУ с 1 апреля. Жители, у которых отсутствует счетчик, будут оплачивать ЖКУ по нормативам, не имеющим границ, что приведет к увеличению платежей.