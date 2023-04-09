В Китае запереживали после вступления Финляндии в НАТО

Global Times: расширение НАТО вскоре будет направлено против Китая
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НАТО. Москва. stock, нато, Столтенберг, stock, Саули Ниинистё
Вступление Финляндии в НАТО сигнализирует о дальнейшем расширении альянса, пишут СМИ Фото:
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Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Вступление Финляндии в НАТО говорит о желании руководства альянса продолжить расширение своего влияния, которое в скором времени может быть распространено на территорию Азии, где главной целью военного блока станет Китай. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

«Выбор Финляндии вступить в НАТО усиливает сферу влияния Запада, и его влияние не будет ограничиваться Европой. Нет никаких сомнений в том, что когда „стратегическая чума“ НАТО начнет распространение в Азию, ее главной целью станет Китай», — говорится в материале газеты. Там добавили, что, распространяя свое влияние в Азии, НАТО вносит раскол в этот регион, заставляя страны выбирать чью-либо сторону. Руководители Североатлантического альянса (НАТО) в своем документе «Стратегическая концепция НАТО до 2022 года» предоставили Китаю статус страны представляющий для организации «системный вызов», заключили в материале.

Ранее стало известно, что Финляндия официально вступила в НАТО. В зарубежных СМИ распространено мнение, что вступление Финляндии в альянс ставит под сомнение общеевропейскую безопасность, так как данное действие заставит Россию нарастить свой ядерный потенциал, передает телеканал 360.

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Вступление Финляндии в НАТО говорит о желании руководства альянса продолжить расширение своего влияния, которое в скором времени может быть распространено на территорию Азии, где главной целью военного блока станет Китай. Об этом сообщает китайская газета Global Times. «Выбор Финляндии вступить в НАТО усиливает сферу влияния Запада, и его влияние не будет ограничиваться Европой. Нет никаких сомнений в том, что когда „стратегическая чума“ НАТО начнет распространение в Азию, ее главной целью станет Китай», — говорится в материале газеты. Там добавили, что, распространяя свое влияние в Азии, НАТО вносит раскол в этот регион, заставляя страны выбирать чью-либо сторону. Руководители Североатлантического альянса (НАТО) в своем документе «Стратегическая концепция НАТО до 2022 года» предоставили Китаю статус страны представляющий для организации «системный вызов», заключили в материале. Ранее стало известно, что Финляндия официально вступила в НАТО. В зарубежных СМИ распространено мнение, что вступление Финляндии в альянс ставит под сомнение общеевропейскую безопасность, так как данное действие заставит Россию нарастить свой ядерный потенциал, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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