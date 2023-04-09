В Китае запереживали после вступления Финляндии в НАТО

Global Times: расширение НАТО вскоре будет направлено против Китая

Вступление Финляндии в НАТО сигнализирует о дальнейшем расширении альянса, пишут СМИ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Вступление Финляндии в НАТО говорит о желании руководства альянса продолжить расширение своего влияния, которое в скором времени может быть распространено на территорию Азии, где главной целью военного блока станет Китай. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

«Выбор Финляндии вступить в НАТО усиливает сферу влияния Запада, и его влияние не будет ограничиваться Европой. Нет никаких сомнений в том, что когда „стратегическая чума“ НАТО начнет распространение в Азию, ее главной целью станет Китай», — говорится в материале газеты . Там добавили, что, распространяя свое влияние в Азии, НАТО вносит раскол в этот регион, заставляя страны выбирать чью-либо сторону. Руководители Североатлантического альянса (НАТО) в своем документе «Стратегическая концепция НАТО до 2022 года» предоставили Китаю статус страны представляющий для организации «системный вызов», заключили в материале.

Ранее стало известно, что Финляндия официально вступила в НАТО. В зарубежных СМИ распространено мнение, что вступление Финляндии в альянс ставит под сомнение общеевропейскую безопасность, так как данное действие заставит Россию нарастить свой ядерный потенциал, передает телеканал 360.