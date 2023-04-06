В Кремле рассказали о хлопотах, которые НАТО доставляет России

Расширение НАТО вызывает лишние хлопоты у России, заявил Дмитрий Песков
Расширение к границам России Североатлантического альянса (НАТО) вызывает большие хлопоты у российского руководства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Расширение НАТО в сторону границ РФ доставляет хлопоты и переживания за нашу безопасность», — заявил Песков
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