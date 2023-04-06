В Кремле рассказали о хлопотах, которые НАТО доставляет России

Песков: расширение НАТО вызывает у России неудобства
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Расширение НАТО вызывает лишние хлопоты у России, заявил Дмитрий Песков Фото:

Расширение к границам России Североатлантического альянса (НАТО) вызывает большие хлопоты у российского руководства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Расширение НАТО в сторону границ РФ доставляет хлопоты и переживания за нашу безопасность», — заявил Песков

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Расширение к границам России Североатлантического альянса (НАТО) вызывает большие хлопоты у российского руководства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Расширение НАТО в сторону границ РФ доставляет хлопоты и переживания за нашу безопасность», — заявил Песков
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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