В Киеве испугались испортить отношения с Западом после утечки документов

Утечка секретных документов о ВСУ не должна повлиять на отношения Киева с западными союзниками. Такую надежду выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
«Нам нет никакого смысла ругаться со своими партнерами, понимаем, что такие [утечка документов] очень важные и сложные, и токсичные, поэтому мы должны очень аккуратно относиться к информации, которая будет трактоваться той или иной стороной», — сказал Данилов в эфире телеканала «Рада», отвечая на вопрос, поменяются ли отношения Киева ы с партнерами после утечки документов.
Ранее в интернет утекли секретные материалы, в которых описываются состояние украинской армии и планы США и НАТО по ее укреплению, передает «Национальная служба новостей». Американская газета The New York Times сочла утечку подлинной. Там уточнили, что секретные документы США содержат гипотетические сценарии развития конфликта на Украине. Пентагон начал расследование по данному вопросу, сообщает телеканал 360. По данным Fox News, источник утечки документов Пентагона находится в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ).
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