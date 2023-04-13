В карьере челябинского города горит трава и сухостой

13 апреля 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

Горение травы — типичный ландшафтный пожар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В карьере Копейска Челябинской области горит трава и сухостой. Об этом URA.RU сообщило ГУ МЧС по региону в ответ на официальный запрос о пожаре. «Горит трава и сухостой. На месте работают сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона», — рассказали в пресс-службе МСЧ по Челябинской области. Как сообщало сегодня вечером URA.RU, в Копейске, городе-спутнике Челябинска, горит карьер. Дым, по данным из соцсетей, распространяется на район РМЗ.

В карьере Копейска Челябинской области горит трава и сухостой. Об этом URA.RU сообщило ГУ МЧС по региону в ответ на официальный запрос о пожаре. «Горит трава и сухостой. На месте работают сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона», — рассказали в пресс-службе МСЧ по Челябинской области. Как сообщало сегодня вечером URA.RU, в Копейске, городе-спутнике Челябинска, горит карьер. Дым, по данным из соцсетей, распространяется на район РМЗ.