В карьере челябинского города горит трава и сухостой

Горение травы — типичный ландшафтный пожар
В карьере Копейска Челябинской области горит трава и сухостой. Об этом URA.RU сообщило ГУ МЧС по региону в ответ на официальный запрос о пожаре.
«Горит трава и сухостой. На месте работают сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона», — рассказали в пресс-службе МСЧ по Челябинской области.
Как сообщало сегодня вечером URA.RU, в Копейске, городе-спутнике Челябинска, горит карьер. Дым, по данным из соцсетей, распространяется на район РМЗ.
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