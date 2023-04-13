В карьере челябинского города горит трава и сухостой

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Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, пожар, огонь, трава горит
Горение травы — типичный ландшафтный пожар Фото:

В карьере Копейска Челябинской области горит трава и сухостой. Об этом URA.RU сообщило ГУ МЧС по региону в ответ на официальный запрос о пожаре.

«Горит трава и сухостой. На месте работают сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона», — рассказали в пресс-службе МСЧ по Челябинской области.

Как сообщало сегодня вечером URA.RU, в Копейске, городе-спутнике Челябинска, горит карьер. Дым, по данным из соцсетей, распространяется на район РМЗ.

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В карьере Копейска Челябинской области горит трава и сухостой. Об этом URA.RU сообщило ГУ МЧС по региону в ответ на официальный запрос о пожаре. «Горит трава и сухостой. На месте работают сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона», — рассказали в пресс-службе МСЧ по Челябинской области. Как сообщало сегодня вечером URA.RU, в Копейске, городе-спутнике Челябинска, горит карьер. Дым, по данным из соцсетей, распространяется на район РМЗ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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