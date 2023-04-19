Shot: беспилотник ВСУ во второй раз попытался атаковать белгородскую ТЭС

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В результате происшествия с беспилотником никто не пострадал
В результате происшествия с беспилотником никто не пострадал Фото:

В Белгороде украинский беспилотник пытался атаковать тепловую электростанцию, однако летательный аппарат был сбит. Это уже вторая попытка атаковать ТЭС, передает telegram-канал Shot.

«Беспилотник ВСУ снова пытался атаковать электростанцию под Белгородом. <…> Объект уничтожили сразу после обнаружения. К аппарату было прикреплено самодельное взрывное устройство», — написали в Shot. В СМИ уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет.

В ночь на 17 апреля беспилотный летательный аппарат ударил по белгородской тепловой электростанции. В результате инцидента в городе частично пропал свет.

URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

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В Белгороде украинский беспилотник пытался атаковать тепловую электростанцию, однако летательный аппарат был сбит. Это уже вторая попытка атаковать ТЭС, передает telegram-канал Shot. «Беспилотник ВСУ снова пытался атаковать электростанцию под Белгородом. <…> Объект уничтожили сразу после обнаружения. К аппарату было прикреплено самодельное взрывное устройство», — написали в Shot. В СМИ уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет. В ночь на 17 апреля беспилотный летательный аппарат ударил по белгородской тепловой электростанции. В результате инцидента в городе частично пропал свет. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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