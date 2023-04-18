Удар беспилотника ВСУ по военкомату в Брянской области засняла камера. Видео 19 апреля 2023 в 03:15 Размер текста - 17 + Беспилотник ВСУ ударил по военкомату в Новозыбкове Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фрагмент удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по военкомату в Новозыбкове (Брянская область) попал на видео. Кадры с камеры опубликованы в соцсети. «Недалеко от границы с Украиной в Новозыбкове Брянской области прогремел взрыв. ВСУ с помощью дрона атаковали военкомат», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил удар беспилотника ВСУ по военкомату. По его словам, в здании частично выбиты стекла, пострадавших нет, передает RT. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Фрагмент удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по военкомату в Новозыбкове (Брянская область) попал на видео. Кадры с камеры опубликованы в соцсети. «Недалеко от границы с Украиной в Новозыбкове Брянской области прогремел взрыв. ВСУ с помощью дрона атаковали военкомат», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил удар беспилотника ВСУ по военкомату. По его словам, в здании частично выбиты стекла, пострадавших нет, передает RT. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям