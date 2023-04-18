18 апреля 2023

Удар беспилотника ВСУ по военкомату в Брянской области засняла камера. Видео

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Беспилотник ВСУ ударил по военкомату в Новозыбкове
Беспилотник ВСУ ударил по военкомату в Новозыбкове Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Фрагмент удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по военкомату в Новозыбкове (Брянская область) попал на видео. Кадры с камеры опубликованы в соцсети.

«Недалеко от границы с Украиной в Новозыбкове Брянской области прогремел взрыв. ВСУ с помощью дрона атаковали военкомат», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил удар беспилотника ВСУ по военкомату. По его словам, в здании частично выбиты стекла, пострадавших нет, передает RT.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Фрагмент удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по военкомату в Новозыбкове (Брянская область) попал на видео. Кадры с камеры опубликованы в соцсети. «Недалеко от границы с Украиной в Новозыбкове Брянской области прогремел взрыв. ВСУ с помощью дрона атаковали военкомат», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил удар беспилотника ВСУ по военкомату. По его словам, в здании частично выбиты стекла, пострадавших нет, передает RT. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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