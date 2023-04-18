Фрагмент удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по военкомату в Новозыбкове (Брянская область) попал на видео. Кадры с камеры опубликованы в соцсети.
«Недалеко от границы с Украиной в Новозыбкове Брянской области прогремел взрыв. ВСУ с помощью дрона атаковали военкомат», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил удар беспилотника ВСУ по военкомату. По его словам, в здании частично выбиты стекла, пострадавших нет, передает RT.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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