SHOT: в Ингушетии задержали семью после нападения на полицейских

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Семья, напавшая на полицейских в Ингушетии, задержана, передает SHOT Фото:

Семья из семи человек в Ингушетии напала на двух полицейских. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Все участники нападения задержаны.

«Семью из семи человек задержали после нападения на двух полицейских в Ингушетии. Сначала родственники, в том числе подростки, передрались между собой, а потом заодно избили оперуполномоченных, которые пытались их разнять», — говорится в сообщении. Указывается, что вся семья (двое мужчин среднего возраста и пятеро подростков — прим. URA.RU) была задержана и доставлена в отделение полиции.

По информации telegram-канала, после драки между семьей, участники потасовки повалили полицейского на землю и начали избивать. У полицейских диагностированы травмы средней тяжести. Против подозреваемых решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД Ингушетии. На момент публикации ответ не поступил.

В начале апреля в Малгобекском районе Ингушетии был введен режим контртеррористической операции (КТО). 6 апреля члены бандгруппы окрыли огонь по полицейским. Спустя девять дней правоохранителям удалось нейтрализовать бандитов.

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Семья из семи человек в Ингушетии напала на двух полицейских. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Все участники нападения задержаны. «Семью из семи человек задержали после нападения на двух полицейских в Ингушетии. Сначала родственники, в том числе подростки, передрались между собой, а потом заодно избили оперуполномоченных, которые пытались их разнять», — говорится в сообщении. Указывается, что вся семья (двое мужчин среднего возраста и пятеро подростков — прим. URA.RU) была задержана и доставлена в отделение полиции. По информации telegram-канала, после драки между семьей, участники потасовки повалили полицейского на землю и начали избивать. У полицейских диагностированы травмы средней тяжести. Против подозреваемых решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД Ингушетии. На момент публикации ответ не поступил. В начале апреля в Малгобекском районе Ингушетии был введен режим контртеррористической операции (КТО). 6 апреля члены бандгруппы окрыли огонь по полицейским. Спустя девять дней правоохранителям удалось нейтрализовать бандитов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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