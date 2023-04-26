На улицы объятой пожаром Сосьвы вышли усиленные патрули силовиков

Порядка 30 полицейских патрулируют улицы поселка Сосьва (Свердловская область), где крупный пожар уничтожил более 100 домов. Всего в поселок прибыли около 200 сотрудников МВД из соседних городов, в том числе для помощи по восстановлению сгоревших документов. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.
«Руководством ГУ МВД по Свердловской области принято решение о направлении в пострадавший район дополнительных сил и средств из близрасположенных отделов полиции Североуральска, Ивделя, Новой Ляли, Качканара и Краснотурьинска общей численностью более 200 человек», — отметил полковник Горелых. В поселке работает передвижной пункт территориального ОВД, куда могут обратиться погорельцы по любым вопросам, в том числе по поводу оформления документов. В короткие сроки они могут получить водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств и паспорта РФ.
Еще порядка 30 полицейских круглосуточно патрулируют улицы поселка, чтобы предотвратить мародерство или оперативно оказать помощь попавшим в беду людям. Параллельно инспекторы Госавтоинспекции ограничили проезд машин, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к подъездам спецтехнике. Сосьвинцы, пострадавшие от стихии, также могут обратиться в местный Дворец культуры, где могут получить консультацию, или по телефонам горячей линии 8 (902) 264 06 35, 8 (982) 734 06 16.
Пожар в поселке Сосьва вспыхнул 25 апреля. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше 92 домов. Известно, что один человек погиб, один пропал без вести. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.
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