На улицы объятой пожаром Сосьвы вышли усиленные патрули силовиков

26 апреля 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Полицейские оказывают помощь пострадавшим жителям Сосьвы, в том числе по восстановлению документов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Порядка 30 полицейских патрулируют улицы поселка Сосьва (Свердловская область), где крупный пожар уничтожил более 100 домов. Всего в поселок прибыли около 200 сотрудников МВД из соседних городов, в том числе для помощи по восстановлению сгоревших документов. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. «Руководством ГУ МВД по Свердловской области принято решение о направлении в пострадавший район дополнительных сил и средств из близрасположенных отделов полиции Североуральска, Ивделя, Новой Ляли, Качканара и Краснотурьинска общей численностью более 200 человек», — отметил полковник Горелых. В поселке работает передвижной пункт территориального ОВД, куда могут обратиться погорельцы по любым вопросам, в том числе по поводу оформления документов. В короткие сроки они могут получить водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств и паспорта РФ. Еще порядка 30 полицейских круглосуточно патрулируют улицы поселка, чтобы предотвратить мародерство или оперативно оказать помощь попавшим в беду людям. Параллельно инспекторы Госавтоинспекции ограничили проезд машин, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к подъездам спецтехнике. Сосьвинцы, пострадавшие от стихии, также могут обратиться в местный Дворец культуры, где могут получить консультацию, или по телефонам горячей линии 8 (902) 264 06 35, 8 (982) 734 06 16. Пожар в поселке Сосьва вспыхнул 25 апреля. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше 92 домов. Известно, что один человек погиб, один пропал без вести. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке. В Сосьве сгорели больше 90 домов Фото предоставлено В. Н. Горелых Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Порядка 30 полицейских патрулируют улицы поселка Сосьва (Свердловская область), где крупный пожар уничтожил более 100 домов. Всего в поселок прибыли около 200 сотрудников МВД из соседних городов, в том числе для помощи по восстановлению сгоревших документов. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. «Руководством ГУ МВД по Свердловской области принято решение о направлении в пострадавший район дополнительных сил и средств из близрасположенных отделов полиции Североуральска, Ивделя, Новой Ляли, Качканара и Краснотурьинска общей численностью более 200 человек», — отметил полковник Горелых. В поселке работает передвижной пункт территориального ОВД, куда могут обратиться погорельцы по любым вопросам, в том числе по поводу оформления документов. В короткие сроки они могут получить водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств и паспорта РФ. Еще порядка 30 полицейских круглосуточно патрулируют улицы поселка, чтобы предотвратить мародерство или оперативно оказать помощь попавшим в беду людям. Параллельно инспекторы Госавтоинспекции ограничили проезд машин, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к подъездам спецтехнике. Сосьвинцы, пострадавшие от стихии, также могут обратиться в местный Дворец культуры, где могут получить консультацию, или по телефонам горячей линии 8 (902) 264 06 35, 8 (982) 734 06 16. Пожар в поселке Сосьва вспыхнул 25 апреля. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше 92 домов. Известно, что один человек погиб, один пропал без вести. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.